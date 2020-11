Mielipide: Ennalta ehkäiseminen on viisas tapa säästää

Vaikeinakin aikoina tulee huolehtia ennaltaehkäisevästä työstä. Sen merkitys ymmärretään monella palvelualalla.

Ongelma tulee vastaan, kun etsitään rahoitusta. Yleensä taloussuunnittelussa katsotaan seuraavan vuoden menot ja silloin jää todella vähän liikkumavaraa.

Ennaltaehkäisevä työ tarkoittaa esimerkiksi teiden ja rakennusten huolellisia ja oikea-aikaisia peruskorjauksia.

Meillä ei ole varaa kertakäyttöisiiin julkisiin rakennuksiin. Oikeaan suuntaan mennään myymällä tarpeettomia rakennuksia ja purkamalla huonokuntoisia kiinteistöjä taloustilanteen salliessa.

Mikkeliin sopii luonnonläheinen, väljä rakentaminen. Esimerkiksi suhteellisen lähellä keskustaa olevan Siekkilän koulun voisi purkaa ja tilalle rakentaa asuintaloja. Onhan lähellä monipuolinen yhtenäiskoulu ja Kalevankankaan ulkoilumaastot sekä sisäliikuntatilat.

Jatkuva toimintojen muuttaminen rakennuksesta toiseen häiritsee työrauhaa ja luo epävarmuutta. Muutostyöt maksavat yleensä enemmän kuin kuvitellaan.

Kouluissa on huomioitava inhimillisen kokoiset opetusryhmät sekä riittävät ja oikea-aikaiset oppilaan tukitoimet.

Tärkeää on luoda viihtyisä, motivoiva, turvallinen ja positiivinen ilmapiiri luokkaan. Se auttaa oppilasta ja opettajaa jaksamaan.

Erityisesti alkuopetuksessa tulee olla riittävästi aikaa perustaitojen: lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja yhdessä olemisen harjoitteluun. Näihin taitoihin jääviä aukkoja on vaikea kuroa umpeen myöhemmin.

Opetusryhmän ihanteellinen maksimikoko olisi 20. Silloin voi toteuttaa aidosti tunne- ja vuorovaikutuspohjaista opiskelua ja opettaja ehtii huomaamaan oppilaan ja kuulemaan häntä.

Näitä asioita on vaikea mitata. Siksi niihin kohdistettavia euroja ei nähdä tulosvaikutteisina budjetissa.

Kuitenkin nämä asiat voivat vaikuttaa muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn, pienryhmäpaikkojen määrään, jakotunteihin, erikoissairaanhoidon määrään, ja erillisiin pedagogisiin järjestelyihin.

Tärkeintä on luoda oppilaalle turvallinen kasvu ja pärjääminen yhteiskunnassa huomioimalla hänen vahvuutensa ja osaamisensa.

Mikkelissä eläkeläisten osuus on noin 38 prosenttia. On tärkeää huolehtia siitä, että he pysyvät virkeinä ja toimintakykyisinä.

Kotona asumista tulee tukea ja kehittää apuvälineiden saantia. Myös omaishoitajien jaksamisesta tulee huolehtia.

Tärkeää on myös ylläpitää sosiaalisia suhteita yksinäisyyden välttämiseksi. Näinki saadaan säästöjä verrattuna laitoshoitoon.

Mikkelin elinvoiman kannalta tärkeää on huolehtia kohtuuhintaisista asumis- ja palvelumaksuista. Silloin jää ostovoimaa ylläpitämään yritystoimintaa.

Osalla ikäihmisistä raha riittää juuri ja juuri ruokaan, lääkkeisiin ja asumiseen. Eläkeläiset käyttävät kulttuuripalveluja rahatilanteen salliessa, mikä paljolti mahdollistaa kulttuurialojen kannattavuuden.

Kulttuuripalveluja tulee tukea tasapuolisesti liikuntapalvelujen kanssa. Molemmat ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Miten saada Mikkeliin työllistävää yritystoimintaa? Mitä tänne tuleva yrittäjä toivoisi kaupungilta?

Ketterä kaavoitus, osaava työvoima, joustavat palvelut, kohtuuhintainen asuminen ja verotus ovat olleet keskusteluissa vuodesta toiseen.

Uusia avauksia tarvitaan ja niitä näyttää tulevankin esimerkiksi Visulahden alueelle.

Toivottavasti tulevat vuodet tuovat meille positiivista nostetta. Puhalletaan yhteen hiileen vahvasti Mikkelin puolesta.

Marita Hokkanen

kaupunginvaltuutettu (sd.sit.)

Mikkeli