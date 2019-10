Mielipide: Ruotsia ei tule pakollistaa yo-kirjoituksiin

Vuonna 2005 luovuttiin ruotsin kielen pakollisuudesta ylioppilaskirjoituksissa, mutta nyt hallitusohjelmaan on kirjattu sen palauttamisesta pakolliseksi aineeksi.

Mediassa on käynyt vilkas keskustelu aiheesta.

Lukiolaiset ovat antaneet selkeän mielipiteen asiasta. Lähes jokaisen tällä hetkellä lukiossa opiskelevan mielestä ruotsia ei tulisi pakollistaa yo-kirjoituksiin.

Kielten opiskeluun tulisi toki kannustaa tässä yhä kansainvälisemmässä maailmassa, muttei tällä tavalla.

Paremmin toimisi esimerkiksi perusopetuksessa ruotsin opetuksen aloittaminen jo kolmannella tai neljännellä luokalla.

Tällä tavalla peruskoululaisetkin todennäköisesti olisivat motivoituneempia opiskelemaan sitä, sillä siihen on totuttu jo varhain alakoulusta.

Ylioppilaskirjoituksissa on nytkin valittava ruotsi tai englanti, joka on tarpeeksi pakollisuutta itsessään.

Uudistus toisi vieläkin enemmän painoa jo valmiiksi väsyneiden opiskelijoiden harteille. Pakollisten aineiden määrä on jo nyt muuttumassa neljästä viideksi.

Samoin ylioppilaskirjoitusten painoarvo on viime aikoina kasvanut huomattavasti. On tärkeää, että senkin muutoksen vaikutus on edistävä, ei haittaava.

Lukiossa opiskelevien etuja ajavan Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Antti Kivi tiivistää viestinsä:

“Tässä vaiheessa kannattaa pysähtyä hetkeksi ja hengittää syvään ja miettiä, onko tämä todella sellainen uudistus, jonka hallitus haluaa tehdä. Onko tämä se viesti, jonka hallitus haluaa lähettää jo valmiiksi kuormittuneille lukiolaisille?”

Vilma Paasonen