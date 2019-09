Mielipide: Perinteisten myrkkymaalien käyttäminen on Saimaalla kielletty — valvonnassa ja neuvonnassa riittää kuitenkin vielä tekemistä

Tänä kesänä on ollut runsaasti kirjoittelua veneiden rungon vedenalaisten osien suojaamisesta niin sanotuilla myrkkymaaleilla.

Myrkkymaalien tarkoitus on estää eliöiden ja kasvuston kiinnittyminen veneen runkoon ja näin pitää pohja puhtaana sekä vene suorituskykyisenä läpi koko veneilykauden.

Saimaalla perinteisten myrkkymaalien käyttö on lailla kielletty ja veneilijät ovat myös tiedostaneet muuttuneet määräykset sekä niiden vaatimat toimenpiteet. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tekemättä.

Suomen Purjehdus ja veneilyn jäsenseurat, eli tutummin pursiseurat sitoutuivat Saimaan alueella yhteisesti edistämään jäsenistön veneiden pohjien kunnostamista nykyisten määräysten mukaisiksi.

Päätös on huomattava ja sen vaikutus toivottavasti suuri. Veneiden omistajia opastetaan muun muassa runkokatsastusten yhteydessä toimenpiteisiin, mikäli havaitaan, että veneessä käytetään myrkkymaaleja.

Muutosta seurataan mahdollisuuksien mukaan muun muassa katsastusten yhteydessä ja seurantaa pyritään toteuttamaan seuroissa sekä yhteisissä tapaamisissa.

Veneen omistaja vastaa kuitenkin viime kädessä toimenpiteen toteuttamisesta sekä veneen pohjan suojaamistavasta.

Sisävesillä ei erityiselle suojaamiselle ole lähtökohtaisesti tarvetta, mutta nykyisin on saatavilla myös myrkyttömiä maaleja, joita voidaan laillisesti käyttää myös sisävesillä ja joita voidaan hyödyntää myös Itämeren alueella veneiltäessä väliaikaisesti.

Yleisesti ottaen veneilyn ympäristökuormitus vesistölle on varsin kohtuullinen.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on tunnistettu myös syystelakoinnin yhteydessä käytettävien jäätymisenestoaineiden vaikutukset vesistöön.

Veneilijöiden tulisikin vaatia ja käyttää syyshuolloissa perinteisen glykolin sijasta myrkyttömiä jäätymisenestoaineita.

Kysymys on veneen omistajan valinnoista, mutta myös huoltoja tekevien yritysten tietoisuuden lisäämisestä ja eri vaihtoehtojen tarjoamisesta.

Tietoisuus kuitenkin lisääntyy koko ajan ja pursiseurat pyrkivät tukemaan oikeaa suuntaa mahdollisuuksien mukaan.

Turvallista veneilysyksyä!

Antti Kaipainen

Suomen Purjehdus ja veneily, Saimaan aluejohtaja

Savonlinna