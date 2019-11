Sano se: En hyväksy naisten syrjintää, siksi eroan murheellisena kirkosta

Lukemisen Unelmavuoden loppukiriksikö Mikkeli aikoo lakkauttaa 3 lähikirjastoa. Kuinka paljon tulee todellista säästöä? Mikkelin kirjastojohtaja äsken palkittiin ja Mikkelin kirjasto oli ehdolla vuoden kirjastoksikin. Tässäkö kiitos? Lapset ja nuoret todella tarvitsevat lähikirjastoja. | Säilyttäkää lähikirjastot!

Nyt kun Mikkeli nostaa veroprosentin 22:een eli 1 1/2 %, tuli tehtyä laskelmia, miten se vaikuttaa ensi vuonna omalla kohdalla? Lisämaksua tulee noin 1 500 euroa vuodessa veroja ja siihen vielä lisäksi muut nousut kuten kiinteistövero, vesimaksu jne. Tulipa vielä ostettua keväällä asunto ja mietin silloin, nostaako pankki korkoja? Mutta se olikin Mikkelin kaupunki. Taitaa tänä jouluna jäädä lahjat ostamatta. Hyvää Joulun odotusta! | Eiju

Tehyltä toivoisi yhteiskuntavastuuta puheissaan. Suomea ei voi verrata öljyrikkaaseen Norjaan palkkojen maksajana. Lisäksi elinkustannukset Norjassa tuntuvasti korkeammat. Pohjois-Norjasta käyvät ostamassa elintarvikkeet Suomesta, koska täällä paljon halvemmat. Suomen ja Ruotsin hoitajilla naisalojen keskipalkkoja korkeammat, suunnilleen samat palkat. Pitäisi puhua totuudenmukaisesta palkasta, eikä vain peruspalkasta. Lisillä huomattava korotus palkoissa. | Alasta kiinnostunut

Mukava nähdä, miten Suomea pannaan kuntoon tällä hallituskaudella. Milloin lienee aikaisemmin ilmassa ollut näin paljon lakkoja ja uhkia? | Lasku tulee perässä

Rinteen toiminta pääministerinä on haparoivaa. Postiselkkaus olisi vältetty, sen sijaan hän Paateron kanssa aiheutti kaaoksen maahamme. Hallitus kaatu- koon! | X-Lotta

Kiitos Riie Heikkilä (L-S 26.11.) kirjastojen puolustamisesta. Surkuhupaisaa, että kaikkein eniten käyttäjiä omaavat kirjastot esitetään lopetettavaksi. | Mihin menet Mikkeli

Ei luulisi olevan vaikeaa vaikka lainata jostain tuoleja, penkkejä tms. Omatorille rokotusviikkojen ajaksi. Saisivat huonompikuntoiset odottaa istuen. | Järjestelykysymys

Toivon että kirkkoon kuuluvilla lapsilla olisi oikeus juhlia joulua ihan niin kuin ennenkin. Nyt kaikki perinteet rikotaan jos luokassa on 3-4 ET-oppilasta. | Surullista

On väärin, että palkkoja alennetaan, mutta on kohtuutonta, että pieni porukka saa tukilakkojen avulla koko yhteiskunnan polvilleen. Tukilakot kiellettävä. Muulla tavoin yhteisymmärrykseen. Lakoista ei pitkässä juoksussa hyödy kukaan, vähiten työntekijä. | Hanski

Mikkelin vuoden 2020 talousarviossa lentoaseman kuluiksi esitetään yli puolta miljoonaa euroa mutta tuotoiksi vain 20 tuhatta. Onko tarkoitus että kentän käyttömaksut pidetään olemattomina ja kulut maksaa veronmaksajat? Niin ainahan voi nostaa veroäyriä tietysti pitkin hampain ja raskain mielin. | SMS

Olen joskus pitänyt Rantalaisen kirjoituksista. En enää. Laskelmat sekavia ja perustuvat oletuksiin, jos käy niin. Hirveätä on uskotella, että ristiinalaisia arvioitaisiin epäoikeudenmukaisesti keskustan lukiossa. Mielenrauha ja mielenterveys vaarantuu, myös Ristiinalaisilla, satakertaisesti kun perheiltä otetaan tonni pari vuodessa pois, se on pois myös nuorten harrastuksista, vaatteista. | Säästöt on vaan nyt valitettavasti tehtävä

Yksityiset ihmiset ja yritykset ovat jälleen rakentaneet kauniit jouluvalot Hirvensalmen taajamaan Toivon mukaan vauraat pankki, apteekki ja osuuskauppa panostavat tänä vuonna paremmin. Viimevuotiset kälyiset valot aivan hävettävää katseltavaa. | Ryhtiä

Ikävää, jos pappi tuntee työnsä raskaaksi uskovaisia palvellessaan. Onkohan niin, ettei hänen silloin pitäisi toimia pappina, vaan hakeutua toisenlaiseen työhön. | Seurakunnan jäsen

En voi hyväksyä minkäänlaista naisten syrjintää yhteiskunnassamme, saati kirkossani. Yhteisen leivän jaamme -messut eivät mahdu oikeustajuuni. Eroan surullisin mielin kirkosta tänään. | Nainen