Lukijalta: Eläkeläiset tarttuivat syöttiin

Olemme saaneet nyt olla kuukauden uuden hallituksemme hellässä huolenpidossa. Lupauksia, toiveita ja uskomuksia täynnä oleva hallitusohjelma on esitelty hämmentyneille kansalaisille.



Ensimmäinen lisätalousarviokin on julkistettu. Siinä tietysti on paljon oikeansuuntaisia hankkeita, kuten raideliikenteeseen ja tieverkostolle osoitettuja määrärahoja.



Mitä hallitusohjelma sitten lupaa suurelle eläkeläisväestönosalle? Riepottelun kohteeksi on varsinkin joutunut kuuluisa ”vappusatanen”. Sen kohtalona kun näyttää olevan samansuuntainen tulevaisuus kuin pyyllä maailmanlopun edellä!



Kun Antti Rinne vappuna -18 julisti tuon satasen manifestinsa, pukeutui hän samalla maan johtavan populistin kaapuun. Tietysti vähävaraiset eläkkeensaajat tarttuivat syöttiin, aivan kuin Rinne oli suunnitellutkin. Kenellepä ei raha kelpaisi.



Niinpä suuri osa eläkeläisistä vaalipäivänä antoikin demareille tukensa. Niinkuin jo työelämässäkin ollessaan olivat tehneet. Samalla äänestettiin myös eduskuntaan Kimmo Kiljunen, joka tunnetusti on kunnostautunut ajamalla ns. Taitetun indeksin poistamista työeläkkeiden tason korjauskeinoksi.



Mutta demarithan eivät tosiasiassa koskaan kannattaneet Kiljusen alullepanemaa kansalaisaloitetta! On siis toiveajattelua että Kiljunen saisi, jos edes haluaakaan, demareiden tukea edes uudelle, ns. puoliväli-indeksin kokeilua vaativalle kansalaisaloitteelleen.



Olen antanut itselleni kertoa eduskuntalähteistä, että Kiljunen on ensimmäisiä ruotuun laitettuja kansanedustajia. Toisaalta hän on Senioriliikkeen puheenjohtajana edelleen liikkeen tavoitteiden takana. Joihin siis tuo indeksikorjaus keskeisenä kuuluu. Jotenkin vain seinä tuntuu nousseen meille työeläkkeen varassa elävien ostovoiman nostotoiveille.



Olen useasti kirjoittanut tuosta kaikesta tälle sivustolle. Hyvää sivustatukea ovat antaneet muun muassa Suomen Senioriliike ry:n Pekka Auvinen sekä moni muu. Valitettavasti totuuden esilletuontikaan ei herätä kaikkia heitäkään, joita eniten rankaistaan Lipposen indeksillä!



Numerot ovat ikäviä, vaikeaselkoisiakin, mutta ne kuitenkin meille lopulta kertovat, ken niitä jaksaa katsella, missä oikein mennään.



Vaikka olemme elämässä katteettomien lupausten hallitusaikaa, lupausten, jotka perustuvat kuten alussa totesin, uskoon, toivoon, ehkei kuitenkaan rakkauteen, niin ehkä sittenkin toivokin voi vielä pilkistää kuin laskeva aurinko iltapilvien alta. Ehkä Kepu(kin), lopulta saa tarpeekseen laskevasta kannatuksestaan?

Veikko Elo (ps.)

puheenjohtaja, Oikeutta eläkeläisille ry, Etelä-Savon yhdistys.

Mikkeli