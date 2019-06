Mielipide: Satuilulla ei Mikkelin kaupunkia kehitetä

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen toi oman suppean ajattelumallinsa hyvin selkeästi esille mielipidekirjoituksessaan (LS 26.6.2019).

Mahdotonta on rakentaa yhteistä näkemystä kaupungin asioista ja päästä mihinkään järkevään keskusteluun tai neuvotteluyhteyteen, jos ajatusmallit SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajalla kulkevat satumaisesti hyvän ja pahan taistelussa. Tässä sadussa muiden näkemykset ja mielipiteet nähdään pahan ruumiillistumana ja niiden esittäjiin suhtaudutaan samalla tavalla. Satu Taavitsaisen, joka on myös valtuuston 2. varapuheenjohtaja, mielestä Kokoomus on nyt iso paha susi ja hyvätuloiset olivat alkuvuodesta hänen mukaansa Normannin valloittajia, joilta Robin Hood ryöstää köyhille.

Kokoomuksessa ei myöskään tunneta satutädistä käsitteitä Puna-hilkka ja voimahahmo.

Olemme valmiit neuvotteluihin ja yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa, jotta Mikkelin kaupungin elinvoimaisuutta pystytään kehittämään. Valitettavasti emme näe Mikkelillä kovinkaan ruusuista tulevaisuutta, jos tämä satuihin perustuva populismi jatkuu.

Mikkelin kaupungin strategia perustuu kestävään kasvuun sekä hyvinvointiin, jota tarkastellaan kolmesta eri hyvinvointinäkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön.

Ainoastaan elinvoiman ja elinkeinojen edistäminen synnyttää uutta asukasvirtaa ja uusia työpaikkoja. Työpaikka on keskeisin asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttava tekijä. Kaupungin muut vetovoimatekijät tukevat perheiden sijoittumista paikkakunnalle.

Kaupungin taloustilannetta selvittäneen Perlacon Oy:n konsulttityön johtopäätös oli karu. Sopeuttamistarpeen suuruus kaupungin taloudessa on 20–30 miljoonaa euroa. Palveluverkosta neuvoteltaessa, ei talouden sopeutustarve tullut mielestämme riittävästi huomioitua.

Kokoomuksen osittain vastustamassa talouden tasapainotuspaketissa todellisia säästöjä kaupungin toiminnasta saatiin aikaiseksi vain muutaman miljoonan verran. Loput säästöt olivat kertaluonteisia myyntituloja ja muita epämääräisiä tilityksiä sekä Essoten toiminnan sopeuttamisosuus, jonka suuruudeksi asetettiin 6 miljoonaa euroa. Tiedetään kuitenkin yleisesti, kuten ennustimme, että nämä säästöt eivät toteudu.

Neuvotteluissa Kokoomuksen realistiset todellisuuteen pohjautuvat esitykset olivat silloisen hallituksen puheenjohtajan mukaan ”paskalukuja”, jotka eivät häntä kiinnostaneet.

Nyt olemme tilanteessa, jossa kumulatiivinen alijäämämme on yli kahdeksan miljoonaa euroa ja tämän vuoden tulos tulee ennusteiden mukaan olemaan jopa viime vuotta huonompi. Tämä tarkoittaa, että Mikkelin kaupunki on väistämättä kriisikunta vuonna 2023, mikäli emme ota taloudellista tilannetta nyt vihdoin kaikissa poliittisissa ryhmissä tosissamme. Elämme tällä hetkellä selvästi yli varojemme, eikä meillä ole varaa kaikkiin tarjoamiimme tai uusiin maksuttomiin palveluihin.

Päästäksemme taloudelliseen tasapainoon tarvitsemme todellisen palvelurakenneuudistuksen.

Verojen korottaminen vie alueelta taloudellista elinvoimaa ja tätä tulee kaikin keinoin pyrkiä välttämään.

Voidaksemme pitää kaupunkimme elinvoimaisena, viihtyisänä ja kaikkia asukkaita huomioivana maakuntakeskuksena, meidän tulee pitää huolta myös kaupungin taloudellista resursseista.

Armi Salo-Oksa

valtuustoryhmän pj.

Olli Miettinen

valtuustoryhmän 1. vpj.

Oskari Valtola

valtuustoryhmän 2. vpj.