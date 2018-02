Lukijalta: Ravintolan ykköstehtävä on asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen Luin Markus Kaiholan kirjoituksen (L-S 17.2.) ja olin hieman hämmästynyt näkökulmasta, jolla kirjoitus oli kirjoitettu.

Tulin itse alalle 90-luvun alkupuolella ja olen ehtinyt kiertää työurani aikana useammalla työnantajalla ja vieläkin useammassa ravintolassa.

Yksi ravintolan tärkeimpiä tehtäviä on pitää asiakkaansa tyytyväisinä ja saada heidät palaamaan uudestaan. Tässä onnistuessaan on ravintolalla hyvät menestymismahdollisuudet.

Toinen asia, jonka olen oppinut, on ettei kannata tehdä ravintolaa itselleen, vaan asiakkaille.



Kaihola kirjoittaa, että ketjuravintoloissa raaka-aineet ostetaan suuremmissa erissä. En tiedä, mistä tällainen ajatus on tullut, kun ravintolat, riippumatta omistussuhteesta tai liikeideasta, ovat aina lähes samankokoisia ja pääsääntöisesti tilasuunnittelut menevät nekin asiakas edellä eli asiakkaille mahdollisimman paljon tilaa ja vasta sitten katsellaan, paljonko jäi varastotilaa käytettäväksi.

Näin ollen uskon vahvasti, että kuormat, joita ravintoloihin tilataan, ovat suoraan riippuvaisia siitä, paljonko ravintola myy tuotteita asiakkaille.

Mikäli tarkoitus oli viitata ostoetuihin, joita saa keskittämällä ostot samalle tukkurille, niin sitä tekevät kaikki ravintolat.

Mitä tulee ostoihin paikallisilta tuottajilta, niin sekin asia on viimeisten vuosien aikana kokenut aikamoisen muutoksen. Nykyisin kaikkien ravintoloiden on mahdollista käyttää paikallisten tuottajien tuotteita ja ainakin meidän ravintoloissamme niiden määrä on joka vuosi kasvanut.



Kaihola nostaa useaan otteeseen esille kustannukset, joita hänen mielestään tulee kohtuuttomasti pienelle ravintolalle.

Ravintola-ala on ihan samanlaista kuin muukin liiketoiminta. Kulujen pitää olla suhteessa tuottoihin, jotta liiketoiminnalla on elinmahdollisuuksia. Tämä on myös vastuullista toimintaa, jotta yritys on kannattava ja pystyy huolehtimaan vastuistaan.

En ihan ymmärtänyt mitä Kaihola tarkoitti, kun mainitsi, että toisille ravintoloille tulee enemmän siivous- ja pesulakuluja.



Se, mikä minua eniten hämmästytti kirjoituksen luonteessa, oli negatiivisuus ja vastakkainasettelu ketjuravintoloita kohtaan.

Mielestäni on vain rikkaus ja asiakkaille valinnanvapaus, kun tarjontaa on enemmän. Mielestäni tärkeintä on tuoda palveluita ja elinvoimaa Etelä-Savoon. Tämän teemme parhaiten olemalla vastuullisia työnantajia ja tarjoamalla töitä alueen ihmisille. Riippumatta siitä, millainen valomainos katolla on.

Jotta jatkossakin pystymme tarjoamaan palveluita laajalti ja saamaan matkailijoita vieläkin enemmän Etelä-Savoon, on meidän tehtävä yhteistyötä. Yhdessä tekemisessä on voimaa ja yksin on paljon vaikeampaa.

Siitä olen Kaiholan kanssa samaa mieltä, että ravintoloihin mahtuu vielä asiakkaita. Tässä voisi lähteä myös sillä ajatuksella, ettei aina tarvitse lähteä ravintolaan syömään, vaan jos vaikka me kaikki alkaisimme juoda esimerkiksi päiväkahvit jossain muualla kuin kotona, olisi se jo iso muutos ja toisi omalta osaltaan kaivattua liikettä kahviloihin ja ravintoloihin.



Kai Nurmi

Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja

Osuuskauppa Suur-Savo