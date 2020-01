Mielipide: Anttolalaiset ihmettelevät montaa asiaa hyvinvointiaseman muutossa

Kiitokset Essotelle ja Islabille asiallisesta vastauksesta.

Vastauksessa huomio kiinnittyi kahteen uuteen asiaan.

Syy muuttoon on kaupungin tilantarve ja hyvinvointiasema aukeaakin vasta maaliskuussa.

Miksi vasta silloin? Kaupunkiko teki anttolalaisten peruspalveluihin pitkän katkon? Ja miksi Essoten nettisivut kertovat hyvinvointiaseman olevan kiinni vain 2.2. saakka ja sijaitsevan vanhassa osoitteessa?

Mitä pitää uskoa?

Anttolalaisia on ihmetyttänyt, miksi hyvinvointiasema muuttaa ahtaampiin tiloihin. Anttolatalolle on ollut helppo tulla ja paikoitus on sujunut helposti. Palvelutalon paikoitusalue täyttyy usein jo henkilökunnan autoista. Kulkua hankaloittaa vielä Taipaleentien läpiajokielto.

Tuntuu, että Mikkelin kaupungin ja Essoten mielenkiinto palveluiden järkevään järjestämiseen loppuu muutaman kilometrin päähän torilta.

Halutaanko anttolalaiset hiljalleen totuttaa paikallisten terveyspalveluiden lopulliseen alasajoon?

Jos syy Anttolan hyvinvointiaseman kiinnioloon olisi sopivien tilojen remontointi palvelutaloon, miksi remontista ei näy jälkeäkään ja miten laboratorio pystyi aloittamaan toimintansa?

Asioista ei puhuta oikeilla nimillä. Muuton yhteydessä Anttolan laboratorion aukioloajat supistettiin vaivihkaa puoleen aikaisemmasta.

Maalaisjärkeeni ei mahdu, millä matematiikalla parinkymmenen potilaan on halvempaa kulkea keskustaan kuin yhden lääkärin tulla keskustasta periferiaan.

Hiilijalanjälki ei ainakaan pienene. Essote toki säästää, kun Kela maksaa taksikyydit, asiakas omavastuun ja moni ajaa omalla autolla.

Essoten uudessa palveluoppaassa kehotetaan kesämökkiläisiä vaihtamaan Essoteen ja johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken sanoilla todetaan varsinkin kesäisin lääkäreitä olevan hyvin.

Koska Anttola on Mikkelin vilkkainta mökkialuetta, tämän täytyy tarkoittaa, että ensi kesänä Anttolan hyvinvointiaseman palveluissa ei ole kesätaukoa, vaan lääkäri ottaa Anttolassa vastaan kahtena päivänä viikossa läpi kesän.

Olenhan oikeassa?