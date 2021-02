Mielipide: Mikkeli johdossa väärissä lajeissa

Kunnallisvaalit ovat pian. Ehdokkaat näkyvät käyvän kilpaan entisillä keinoilla: moititaan toisia ja kerrotaan omista haaveista ja esitetään uusia menoeriä.

Uutiset kertovat, etteivät nykyisen vaalikauden lupaukset ole tuoneet sitä, mitä on aikoinaan luvattu.

Mikkeli on kaupungeista ankarin verottaja ja sähkönsiirtokin on tänne kaikkein kalleinta. Sähköä on mainostettu norpilla ja lumpeilla, mutta tulos on tuollainen.

Uusien menoerien esittämiseen ei suuria lahjoja tarvita. Eikö jo olisi aika ruveta reknaamaan, mitä ei välttämättä tarvittaisi ja mistä saataisiin säästettyä.

Halvan elämisen myötä paikkakunnasta saattaisivat kiinnostua sellaisetkin ihmiset, jotka osaavat ja miettivät uudenlaista työtä.

Uudet työpaikat ovat sitä, mitä Mikkeli tarvitsee. Positiivista elämän asennetta.

Kunnallisvaaliehdokkaiden pitäisi jalkautua Mikkelissä ja kävellä kuin entisaikaan katselemassa näyteikkunoita.

Tyhjien liikehuoneistojen laskenta saattaisi panna pohtimaan ja ideoimaan, millä tyhjä saataisiin täytettyä. Yrittämisen kautta saattaisi valjeta myös se, miten yhteisiä asioita pitäisi hoitaa yhteiseksi parhaaksi.

Kateus on mikkeliläinen luonnonvara. Sillä ei tulevaisuutta rakenneta, että se mikä on sinulta pois, tulee minun parhaaksi.

Näyttää olevan politiikassakin niin, että yhteisön paikalle halutaan vain oman takin napitukseen toisten avulla.

Itäsuomalaisilla on taitoa ja ahkeruutta nousta koko valtakunnan vaikuttajaksi, mutta valitettavasti sinne päästyä oma kotipaikkakunta on jo unohtunut.

Veikko Kilkki

Mikkeli