Lukijalta: Yleisradion haastattelijat eivät kunnioita presidenttiehdokkaita

Jos Ylen toimittaja haluaa tietää haastattelussaan mitä mieltä presidenttiehdokas on asioista, tarvitaanko siihen ilkeyttä ja suoranaista pirullisuutta?

Etenkin Laura Huhtasaaren haastattelussa Kirsi Heikelin tyyli lähenteli jo vihapuhetta ja meni muutoinkin överiksi henkilökohtaisine maanisuusväitteineen. Kumpikohan heistä vaikuttikaan enemmän maaniselta? Lisäksi Huhtasaaren hymyileminenkin käännettiin negatiiviseksi asiaksi.

Kaikenlainen kiusaaminen on nykyään asetettu muutoinkin suurennuslasin alle maassamme, kuten vihapuhe tai seksuaalinen häirintä, joka sekin on suureksi osaksi harkitsematonta puhetta. Samoin koulu- ja työpaikkakiusaamiseen on puututtu.

Mutta tämä vaalitenttikiusaaminen saa Ylen avustuksella kukoistaa maassamme.

Tässä on hiukan samaa meininkiä kuin aikanaan Idols-tuomareilla, joissa ehdokkaille naurettiin päin naamaa ja sanottiin että sopisit paremmin vessan siivoojaksi. Niin tärkeätä työtä kuin se oikeasti onkin.

Sittemmin asiaan tuli täyskäännös, koska kansalaiset eivät hyväksyneet tällaista käyttäytymistä.

Muutosta tarvitaan nyt myös Ylen hyväksymälle haastattelutyylille, joka on myös katsojien aliarvioimista.



Pekka Mäkinen

Mikkeli