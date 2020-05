Mielipide: Mikkelin turvaverkon on kestettävä poikkeusoloissakin

Mikkelin talous on ollut vaikeuksissa jo pitkään useista korjaustoimenpiteistä huolimatta. Emme ole ehtineet edes nähdä näiden toimien kokonaisvaikutusta, kun korona jo kurittaa kaupungin taloutta lisää.

Lisämenoista huolimatta Mikkelin täytyy kyetä huolehtimaan niistä asukkaista, joiden elämää korona on vaikeuttanut eniten.

On lapsia ja nuoria, joille koti ei ole paras paikka, mutta jossa on poikkeusaikana pakko pysyä.

On huolehdittava, että kouluissa on riittävästi oppilashuollon palveluja tukemassa heitä. Moni tarvitsee tukea myös kesällä.

Jos julkisuudessa puhutaan vain, kuinka resurssit ovat tiukalla, lapset ja nuoret saattavat jättää huolensa kokonaan kertomatta aikuisille.

Meidän on pystyttävä vakuuttamaan heidät siitä, että apua on saatavilla ja pidettävä lupauksemme. Myös ammattiin valmistuville nuorille on voitava antaa uskoa tulevaisuuteen ja mahdollisuuksia käyttää hankittua osaamista.

Monet riskiryhmiin kuuluvat joutuvat todennäköisesti olemaan eristyksissä vielä pitkään ja tavallisesti apuna olevat läheiset eivät voi käydä heidän luonaan.

On etsittävä näille ryhmille sopivia keinoja, joilla he voivat olla yhteydessä muihin ihmisiin, pitää yllä toimintakykyään ja saada apua, vaikka liikkuminen on rajoitettua.

Mikkelin kaupungin ja Essoten tulee vahvistaa turvaverkkoa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Käynnissä on monia hyviä uusien toimintatapojen kokeiluja, joita täytyy laajentaa, sillä elämä koronan kanssa jatkuu vielä pitkään.

Korona aiheuttaa noin 15 miljoonan euron menoerän kaupungin talouteen. Jos päästämme ihmisiä putoamaan turvaverkosta, lasku on muutaman vuoden päästä moninkertainen.

Kaikista taloudellisinta ja inhimillisesti oikeudenmukaisinta on toimia nyt.

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)

Mikkeli