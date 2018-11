Lukijalta: Kaihua pitäisi kehittää kaikkien mikkeliläisten puistoalueena

Pekka Kivinen Länsi-Savossa lietsoo Mikkelin kehittämisasioissa vastakkainasettelua. Luonto- ja kulttuuriasiat näyttävät olevan huomattavalle osalle päättäjiä itsestäänselvyys, joita ihmiset ”harrastelevat” olosuhteista riippumatta.

Kaihun ja Ratinlammen suon rakentamisen vastustajat ovat heidän mielestään kehityksen tulppa. Pääperusteena kaupunkimme ”surkea ja hidas kaavoituspolitiikka”. Toisin on Kuopiossa ja Seinäjoella!

Kuopio on joka puolelta Saimaan ympäröimä. Mikkelin keskustan tuntumaan yltää yksi kapea Saimaan lahti, johon kanavan kautta on yhteydessä Kattilanlahti.

Keskustaan yltävästä varsinaisesta Saimaan lahdesta toinen puoli on rakennettu ja toinen puoli rakennetaan, jos rakentajia riittää. Graanin alueen rannat on melko äskettäin rakennettu. Porrassalmea kohti on rakennettu hulppea messualue.

Kivinen mainitsee olleensa pelastamassa Hirvensalmea, jossa Pöyrynkangas on päästy rakentamaan ”upeasti täyteen”. Hirvensalmi ja Pertunmaa kuitenkin ovat olleet Etelä-Savon suurimmat muuttotappiokunnat.

Kivinen kirjoittaa: ”Ristiinantien varren upealle rantatontille olisi varmasti meille harvinaislaatuista kysyntää kauempaakin.”

Eli jos Mikkelin keskustan tuntumaan on jäänyt vielä joku upea rantatontti, paikallispoliitikkojen ja virkamiesten tehtävä on ”palvella meitä kansalaisia” antamalla sellaiselle rakennuslupa. Sen sijaan, että se palvelisi kaupunkilaisten ja vierailijoiden virkistystarpeita ja niiden kautta elinkeinoelämää.

Melapirtin ympäristössä voisi olla laajennettu mahdollisuus suppailla tai uida tai päästä talvella liikkumaan. Kaihun hieno frisbeegolfpuisto on melkoisen vähällä käytöllä. Yleisten saunojen suosio on kovassa nousussa.

Kivinen perää ”kaikkitietäviltä rakentamisen vastustajilta jatkuvan jarrutuksen sijaan kehityskohtia”. Osaako hän ja muut rantapaikkojen rakentamisen kannattajat havaita edellä mainittuja?

Kotkan Katariinan 20 hehtaarin meripuisto on palkittu Elcan Trend Award -palkinnolla ja vuoden ympäristörakenne-palkinnolla. Kotkassa on rantaviivaa runsaasti Mikkeliä enemmän, mutta myös ymmärretty rantojen vetovoima muutamaa asukasta laajemmalle joukolle.

Lappeenrantaan on rakennettu vastikään upea seitsemän kilometrin rantareitti ulkoilijoille. Kaihu on nykyisellään noin 2,5 kilometriä. Onko sekin liikaa tavallisille mikkeliläisille? Minusta ei.

Kehitetään Kaihua puistona! Kehitetään Mikkeliä!

Päivi Skyttä

HuK, bloggari-somettaja, vuoden vanha eläkeläinen

Mikkeli