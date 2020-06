Mielipide: Uusi näkökulma tuo ratkaisun

Kun seuraa maakunnan sote-sekoilua, maallikko ihmettelee. Miksi näin vähäväkinen ja köyhä maakunta itse sössii tulevaisuutensa? Eikö löydy järkeä mistään?

Omien hiekkalaatikkoleikkien sijaan pitäisi nähdä näiden tunnettujen valmentajien ohjeen mukaan boksin ulkopuolelle. Eli siis mitä?

Yksi yhteinen Savo. Se ratkaisisi monta ongelmaa ja parantaisi asemaamme Suomen kartalla. Maakunnassa olisi ihan oikea yliopisto. Olisi oikea yliopistosairaala, joka pystyisi hallinnoimaan resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

Jotain tehtäisiin Kuopiossa, jotain Pieksämäellä, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Jatkossakin on varmasti järkevää, että nykyisiä sairaaloita ja poliklinikkoja käytetään. Kuopio voisi ohjata. On tietysti järkevää, että lääkäri käy päivän maakunnassa ottamassa vastaan tusinan potilasta eikä heidän kaikkien tarvitse matkustaa Kuopioon.

Erikoissairaanhoidossa tehdään lähetteitä, toimenpiteitä ja jälkitarkastuksia. Kaikkien ei tarvitse tapahtua samassa paikassa. En ymmärrä, että tästä on tehty ongelma.

Yksi Savo ratkaisisi myös vaalijärjestelmän valuvian. Nykyiset piirit ovat keinotekoisia. Etelä-Savo kuuluisi ilman muuta Savo-Karjalaan.

Täältä Pieksämäeltä katsoen Kuopio on naapurikaupunki, Jyväskylä samaten. Kotkaan on sama matka kuin Sortavalaan. Se on siellä jossain Tallinnan naapurissa.

En usko, että kotkalainen ministeri tai kouvolalainen kansanedustaja jaksaa kantaa huolta meidän maakuntamme asioista. Meidän on tehtävä se itse. Siksi suuntamme on itä ja pohjoinen, ei etelä.

Muutama satraappi siinä menettäisi kahvittelukerhon paikan, mutta se on pieni pettymys yhteisen hyvän nimissä.

En kuulu mihinkään puolueeseen. Ihmettelen silti sitä, että esimerkiksi Länsi-Savossa ja Mikkelin kaupunkilehdessä syypääksi tilanteeseen on löydetty vain muutama demari.

Maakunnan suurin puolue on keskusta. Kun katselee vaikkapa maakuntaliiton hallintoa, sieltä löytyy monta tunnettua puolueihmistä. Miten tilanne voi olla nyt pelkästään Krista Kiurun syytä, kun Sosteri on ollut omilla teillään vuosikausia? Vuosia ennen Kiurun ministerinpestiä.

Olettaisin, että Arto Sepponen, Jari Leppä ja Hanna Kosonen käyvät kysymässä tilanteesta ensin omilta puoluetovereiltaan: miten meni noin omasta mielestä.

Samalla voisi kysyä vaikkapa sitä, kuinka monilla rattailla ajaa maakunnan ykkösluottamusmiehiin kuuluva Jarkko Wuorinen. Ja mitä häärää vanha politiikan pelimies Pekka Nousiainen, jonka nimi näyttää putkahtelevan aika usein esiin.

Kauko Hirvonen

eläkeukko

Pieksämäki