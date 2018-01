Lukijalta: Mikkelin kaupunki ansaitsee kiitokset ja kumarrukset Waltti-kortista — se on paras päätös pitkään aikaan! Hyvä Antti Tervasmäki! Teen työtä lasten ja nuorten parissa enkä voi vanhempana ja kasvattajana yhtyä jyrkkiin mielipiteisiinne pullamössö-mikkeliläisistä tai olettamuksiinne lasten ja nuorten joukkoliikenteen käytöstä suhteessa heidän kuntoonsa.

Suurin osa lapsista ja nuorista osaa käyttäytyä ja kuntoilee, marginaaliryhmiä on ja tulee olemaan.

Tämä ilmainen joukkoliikennesysteemi tukee hyvin tasapuolisesti kaikkia lapsia, kutakin omalta kehityksen kantilta ja suhteessa omaan ikäänsä ja kehitystehtäväänsä.



Perheille, joilla ei ole varaa kuskata tai jotka eivät omista autoa, Waltti-kortti antaa mahdollisuuden lisätä lapsen sosiaalista verkostoa, käydä harrastuksissa ja niin edespäin.

Waltti-kortti luo mahdollisuuden urheilulle, koska tänä päivänä harrastukset eivät sijoitu enää pihapiiriin. Linja-auto lisää meidän vanhempien turvallisuuden tunnetta, koska autossa on myös aikuisia ja työssä käyvät vanhemmat luottavat, että joukkoliikenteessä lapset eivät jää pulaan.

Linja-autokuljettajista on tullut lapsille tuttuja ja itkuinen Waltti-korttinsa kotiin unohtanut lapsi on yleensä päässyt kotiin. Waltti-kortti on pelastanut perheitä monilta ennalta arvaamattomilta pattitilanteilta.

Tämän lisäksi haluan tuoda esiin jo käytössä olevan peruskoulun opetussuunnitelman, missä oppilaasta tulee aktiivinen tiedonetsijä, joka ottaa itse selvää asioista.

Oppilaat ja koulut voivat nyt käyttää yleisiä bussilinjoja päästäkseen autenttisiin ympäristöihin oppimaan tai vaikkapa osallistua monipuoliseen liikuntaan kauempana. Koulut ovat myös ottaneet kopin tiedottaakseen yhteisistä pelisäännöistä, kuten käytöstavoista, linja-autoissa ja siitä, että tärkein tehtävä jää vanhemmille kotiin.



Lapsi, joka ei kiitä autossa tai tervehdi, ei välttämättä ole huonotapainen. Hänellä voi olla monta syytä toimia niin. Tänä päivänä vanhemmat joutuvat opettamaan turvataitoja, joissa kielletään vieraiden kanssa keskustelu. Ikään liittyen lapsi voi ottaa sen turhan vakavasti koska hänellä ei ole vielä kykyä sitä arvioida.

Lapsi voi olla myös ujo tai tottumaton kommunikoimaan tässä tilanteessa, ehkä hänen vanhempansa eivät muistaneet opettaa tai näyttää esimerkkiä? Mutta nyt meillä mikkeliläisillä on yhteisönä mahdollisuus vaikuttaa.



Lapset ja nuoret oppivat tervehtimään varmasti, jos heille hymyillään ja tervehditään. Tämä linja-auto on myös mainio paikka oppia sukupolvien kohtaamista puolin sun toisin.

Jos eläkeläinen on kiinnostunut lapsista, voi lahjana olla mitä mainioin dialogi, jopa vastaus yksinäisten vanhusten haasteisiin. Linja-autoissa matkustamisessa on monta kasvattavaa tekijää. Paitsi käytöstavat, myös itsenäistyminen ja yhteisön normien huomioiminen sekä vastuullinen tulevaisuus.



Kun joukkoliikenteen käyttöä opetetaan jo varhain, sitä ei tarvitse aristella tai pelätä. Teemme palveluksen luonnolle tällä ekoteolla.

Onko vastuullisempaa tapaa kuin antaa mahdollisuus kaikille siinä iässä, kun oppiminen on luonnollista ja aivojen kehitys parhaimmillaan? Kiitän ja kumarran Mikkelin kaupunkia Waltti-kortista. Se on paras päätös aikoihin.



Iina Särkkä

äiti, sosiaalkasvattaja, yhteisöpedagogi, Päämajakoulun neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

Mikkeli