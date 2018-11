Lukijalta: Poliittinen keskustelu on juuttunut lillukanvarsiin

Nykyinen poliittinen keskustelu on pinnallista ja kummallista. Intohimoja herättävät lillukanvarret.

Näistä keskustellaan pitkään, hartaasti ja paatoksella. Suuremmat ja tärkeämmät asiat jäävät niiden jalkoihin.

Politiikan pitäisi olla yhteisten asioiden hoitamista. Nykyisin se on toisinaan kaikkea muuta, yhden asian liikkeiden voimakkaan propagandan takia.

Surullista on myös asioiden uudelleen määrittely. Ihmisoikeuskysymyksiä ovat monet asiat, jotka eivät ole niitä oikeasti.

Todellisia ihmisoikeuskysymyksiä ei esimerkiksi Suomessa juuri enää ole. Toisin oli vain sata vuotta sitten armaassa kotimaassamme, kun veli veljen tappoi.

Tilanne on nykyisinkin päinvastainen siellä, missä diktatuurit niittävät satoaan. Siksi Suomessa on niin turvallista messuta ihmisoikeuksista, koska ne ovat jo toteutuneet. Suomi elää syvässä rauhan tilassa kansainvälisesti mitattuna.

En usko, että poliitikkomme tai kansalaisoikeusaktivistimme olisivat halukkaita saarnaamaan ihmisoikeuksista siellä, missä niitä oikeasti räikeästi rikotaan päivittäin.

Sen sijaan koto-Suomessa on hyvä uhmata omaa hallintokoneistoa esimerkiksi yrittämällä estää ulkomaalaisen henkilön pakkopalautus tai uhkaamalla muuttaa pois Suomesta, jos maahanmuutto– ja pakolaispolitiikka ei vastaa omaa suvaitsevaista ja naiivia näkemystä.

Tarkoitukseen tulee käyttää sosiaalista mediaa, jotta kaikki näkisivät kuinka rohkea ja oikeudenmukainen minä olen. Uskallan uhmata valtiota!

Itseään kunnioittavan ja varjelevan poliitikon tai kansalaisoikeusaktivistin ei tule käyttää sosiaalista mediaa viestinsä välittämiseen. Näin toimien hän varmasti saa runsaasti peukutuksia tai vihapuhetta osakseen.

Itse asialla on tapana jäädä paitsioon somessa. Tunteet kuohuvat, siinä kaikki. Some on rakentavan politiikan teon digitaalinen hautausmaa.

Antti Kivimäki

puheenjohtaja,

Kristillisdemokraatit Pieksämäki