Mielipide: Luonto vastaan urheilu

Otsikon kaltaista vastakkainasettelua tuntuu olevan ilmassa.

Ymmärrän, miksi talousväki haraa luontoarvoja vastaan. Jos katselee maailmaa rahan kokoisesta reiästä, ei maisemaa kaipaa. Paitsi tietysti oman kodin ikkunasta.

Uskon, että urheiluihmiset ovat usein myös luontoihmisiä. Painopiste sitten voi olla hyvinkin erilainen.

Painotuksista huolimatta on mahdollisuus löytää yhteinen sävel. Mikäli pelataan rehellisesti eikä takapirut taskussa.

Jos jätetään puoluepolitiikka ja ”kenelle kunnia kuuluu” -ajattelu, ihmisistä löytyy sekä yhteistyöhalua että järkeä.

Miten yhteistä polkua voisi rakentaa? Luonto ei kestä turismia eikä massaurheilua.

Espanja elää turismista ja se on tuhonnut maan upeat merenrannat. Väestö on sallinut sen, vaikka varmasti vastaan on pantu, kun ranta on pala palalta kadonnut.

Niin Suomelle on käyvä. Kilpailu siitä, kumpi ehtii ensin, turistit vai kaivosyhtiöt, on toisarvoinen juttu. Nyt turistit ovat vilttiketjussa.

Luonto ei kestä turismia eikä massaurheilua.

Urheilun kanssa luonto pärjää, mutta vain luonnon ehdoilla. Eläimet tarvitsevat rauhan, ravinnon ja reviirinsä.

Urheilupaikkojen valinta on avainasemassa. Ensimmäiseksi on kartoitettava mahdolliset jo käytössä olleet alueet ja joutomaat. On myös luovuttava suurten kompleksien keskityksistä sekä reittien raivaamisesta uusille alueille.

Totta kai rahaväki tulee nyrkit pystyssä vastaan. Monet alueet ovat rakentajien ja sijoittajien kiikarissa.

Ennen kaikkea koulu on keskiössä: koulunsa päättäneet voivat olla uskomattoman tietämättömiä luonnosta.

Äskettäin kuulin väitteen, että ampiaisia ei tule paapoa, nehän ovat vain lihansyöjiä eivätkä pölyttäjiä. Niinpä talvehtivat ampiaiskuningattaret, joista ensi kesän populaatio täysin riippuu, joutavatkin hävitettäviksi vaikkapa puhaltimin.

Medialta ja luontoyhdistyksiltä toivon tekoja asiassa. Koulu ei ilmiselvästi ole tehnyt tehtäväänsä.

Ensimmäiseksi: Pelastetaan Kalevankangas!

Eila Havo

Mikkeli