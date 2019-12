Mielipide: Maakunnan ja kuntien yhteinen ruokayhtiö on myrkkyä kilpailulle

Mikkelin kaupunki on kiinnostunut ruokapalveluidensa yhtiöittämisestä, jos Essote tulee yhtiökumppaniksi (L-S 16.12.).

Yrittäjäjärjestö esittää Mikkelille ja Essotelle kolmatta vaihtoehtoa.

Ostakaa ruokapalvelut yrityksiltä. Tätä vaihtoehtoa ei ilmeisesti nyt edes selvitetä.

Kaupungin tehtäviin kuuluu järjestää ateriapalveluita joidenkin tehtäviensä ohessa, kuten peruskouluissa.

Ateriapalvelut voidaan tuottaa joko kuntana tai kuntayhtiönä yksin tai muiden kanssa omistettuna yhtiönä.

Tai sitten palvelut voidaan hankkia markkinoilta.

Viimeinen tapa on ainoa, joka suoraan tarjoaa mahdollisuuden huomioida markkinoiden toimivuutta ja pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota.

Muissa tavoissa yrittäjyyden huomioiminen riippuu siitä, annetaanko yhtiölle omistajaohjausta.

Maakuntauudistusta odotellessa ovat markkinat muutoksessa muuallakin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Valitettavan monen alueen tukipalveluissa etenemistapa on kuntien ja maakunnan yhteinen in house-yhtiö, mikä Mikkeliäkin nyt kiinnostaa.

Yhtiö voi olla hyvä ja tehokas, jos siltä niin omistajaohjauksella edellytetään. Ellei, niin huonoimmillaan Mikkeli joutuu omistamansa in house-yhtiön panttivangiksi: Hankinnat muilta on kielletty, ja yhtiön tehokkuuden valvonta olematonta.

Ruokapalveluyhtiön in house -asema tarkoittaa sitä, että yhtiö voi myydä omistajalleen ilman altistusta kilpailulle. Mitä laajempi on omistuspohja, sitä vähäisempi on yksittäisen osakkaan eli Mikkelin vaikutusvalta.

Jos alueelle syntyy Essoten ja Mikkelin yhteisyhtiö ruokapalveluihin, se saa myötäjäisinä monopolin alueen julkisiin asiakkaisiin, sekä mikkeliläisten verovaroista kustannetun kaluston taseeseen. Tämä hämärtää käsitystä julkisen tuotannon tosiasiallisista kustannuksista.

Yrittäjät vaatii, että ruokapalveluiden hankkiminen yrityksiltä on selvitettävä.

Aivan vähimmillään julkista ruokapalvelutoimijaa pitää omistajaohjata olemaan tehokas, sekä hyödyntämään yrittäjyyttä, oli ruokapalvelu yhtiössä tai ei.

Jari Somero

puheenjohtaja

Mikkelin Yrittäjät