Lukijalta: Suomella mielenkiintoinen EU:n puheenjohtajuuskausi

Suomelle alkoi heinäkuun alusta kolmannen kerran, kiertävä EU:n puheenjohtajuuskausi, jonka aikana Suomi toimii puheenjohtajana kaikilla EU:n jäsenmaiden foorumeilla. Elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja, koska syksyllä pitäisi ratketa, miten ja millainen Englannin Brexit-ero on?

Syksyllä ratkaistaan EU:n tulevan ohjelmakauden budjetti vuosille 2021—2027 ja tulevien rakennerahasto-ohjelmien tasot ja saannöt. Tulevia rakennerahasto-ohjelmia on työstetty ja ohjeistettu teemoja jo usean vuoden ajan, EU:ssa, ministeriöissä ja alueilla maakunnissa.

Parlamentissa on asioita käsitelty tulevien asetusten kannalta. Parlamentin sisäiset neuvottelut on käyty keväällä 2019. Syksyllä 2019 Suomen puheenjohtajuuskaudella on tarkoitus edetä kolmikantabudjettineuvotteluissa jäsenmaiden, neuvoston ja komission kanssa.

Rakennerahastot ovat erittäin tärkeitä aluekehittämisen työkaluluja Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta, joten valotan tästä näkökulmasta asiaa.

Keskeisenä tavoitteena tulevalla ohjelmakaudella on turvata nykyiset ohjelmat ja nykyinen rahoitustaso. EAKR-asetus linjaa tulevien ohjelmakausien investointiteemaan.

1. Älykkäämpi Eurooppa, jolla pyritään kehittämään innovaatioita, digitalisaation, taloudellisen muutoksen ja yritysten tukemisen avulla.

2 Vihreämpi ja hiiletön Eurooppa, jolla toteutetaan Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia ja kehitetään uusiutuvan energian käyttöä ja torjutaan ilmastomuutosta.

3.Yhteenliitetympi Eurooppa, jossa strategiset liikenne ja digiverkot.

4. Sosiaalisempi Eurooppa, jolla muun muassa tuetaan laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista osallisuutta ynnä muuta.

5. Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa, jolla tuetaan paikallisia kehitysstrategioita ja kestävää kehitystä.

Tavoitteena tulevilla ohjelmakauden ohjelmilla on luoda edellytyksiä alueiden omiin vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen perustuvaan kehittämiseen. Suomen rakennerahastojen ansaintalogiikka perustuu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien erityisolosuhteisiin, harvaan asutukseen ja sosioekonomiseen asemaan Nämä perusteet on myös kirjattu Suomen EU:hun liittämissopimuksen.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat hyvässä yhteistyössä valmistelleet asemansa turvaamiseksi rakennerahasto-ohjelman rinnalle seitsemän Itä-ja Pohjois Suomen maakunnan oman yhteisen älykkään erikoistumisen ohjelman.

Valtakunnassa on vahvoja harmonisointihaluja, eli jakaa Suomen rakennerahastot tulevaisuudessa nuppiluvulla eli asukasvuilla, mikä ei olisi järkevää alueiden maakuntien kehityksen kannalta. Tämä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien erityisasema on ollut ja toivottavasti myös tulevaisuudessa on 34 euroa per asukas per vuosi. Tiettävästi Itä-ja Pohjois Suomen alueohjelmaa EU:ssa on nähty positiivisena maakuntien omaehtoinen yhteistyönä ja tahdon ilmaisuna.

Toivon menestystä kaikille puheenjohtajakauden ja tulevaisuuden edunvalvojille ja päätöksentekijöille näissä alueiden kannalta tärkeissä asioissa.

Esko Kilpinen

Etelä-Savon maakunnanyhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja

Pertunmaa