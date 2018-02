Lukijalta: Pidetään Anttola elävänä yhteistyöllä ja yhteisillä ideoilla Anttolan aluejohtokunta on huolissaan Anttolan palvelujen karsiutumisesta.

Olemme pahoillamme, että kauppapalvelut kutistuivat ja pankkipalvelut loppuvat. Uskomme, että osuustoiminnalliset toimijat Osuuskauppa Suur-Savo ja Etelä-Savon Osuuspankki tuntevat yhteiskuntavastuuta omien aatteidensa mukaisesti ja kehittävät Anttolan lähipalveluja uusin tavoin kuten pankkiautomaatilla ja ajoittaisilla pankkipalveluilla.



Ikävimmän kuvan Anttolan palveluista on luonut koulun sisäilmaongelmien tilanne, joka on ollut koululaisten perheiden kannalta kohtuuttoman pitkä ja ratkaisu on viipynyt. Toisinaan on anttolalainen saanut vaikutelman, että ratkaisun saaminen on ongelmien vähättelyä ja kiireellisyyttä ei ole otettu vakavasti.

Toivomme ja uskomme kuitenkin, että nyt ratkaisu tulee ja saamme tarkoituksenmukaisen ja terveen koulun. Päätös koulun rakentamisesta ja aikataulusta luo luottamusta tulevaisuuteen.



Anttolan yhtenäiskoulu on ollut edistyksellinen ja hyvin toimiva. Se oli ensimmäinen yhtenäiskoulu Mikkelissä, siellä on ollut ja on monipuoliset kielivalinnat, jotka ovat luoneet ystävyystoimintaa ja oppilasvaihtoa esimerkiksi Saksaan.

Vaikka olosuhteet ovat olleet haasteelliset, ovat koulun opettajat,henkilökunta ja oppilaat jaksaneet kehittää ja rakentaa oppimispolkujaan. Pienen koulun yhteisöllisyys luo muullekin toimnnalle oivat olosuhteet. Urheilu ja erilaiset harrastukset koulun tiloissa ovat kaikille kyläläisille tärkeitä. Koulu luo kylälle elämää.



Lupaus, josta olemme hyvillämme, on viime syksynä Essoten johdolta saatu vakuutus terveyspalvelujen säilymisestä vähintään nykytasolla ja Anttola-talossa.

Anttola on luontomatkailun ja retkeilyn suhteen Mikkelin ykkösalueita. Saimaa ja sen tuomat mahdollisuudet ovat luontaisia valttejamme, joiden varaan voi rakentaa tulevaisuutta Anttolaan ja sitä kautta koko Mikkelin kaupunkiin.



Aluejohtokunta on mukana Anttolan eläväksi rakentamisessa yhdessä yrittäjien, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Järjestämme 24.3. Anttolanhovissa seminaarin Anttola eläväksi, johon kutsumme päättäjiä, yrittäjiä, yhdistyksia ja asukkaita ideoimaan ja sitä kautta toteuttamaan ja rakentamaan Anttolaa.

Periksi ei anneta.



Maija-Liisa Paananen

puheenjohtaja

Anttolan aluejohtokunta