Mielipide: Tunnen vahvasti myötähäpeää

Olen syvästi järkyttynyt Krista Kiurun ratkaisusta soteasioiden tiimoilta. Suoraan sanoen tunnen syvää myötähäpeää, enkä missään nimessä hyväksy hänen kaavailujansa.

Jo pitemmän aikaa on tivattu demareilta kannanottoa valtiovallan sotekuvioihin. On jopa väitetty, ettei häpeällistä esitystä arvostella, koska se on ”omien” tekemä. Olkoon kenen tahansa tekemä, mutta mielestäni se on sieltä syvältä, ja osoittaa täydellistä ymmärryksen puutetta.

Olen kyllä itsekin ihmetellyt mielenilmaisujen vaisuutta. Kansanedustaja Jari Leppä on ainoa ison kiitoksen ansaitseva edushenkilömme. Voimia Jari!

Ja kuka minä sitten olen ottamaan kantaa tähän asiaan? Olen liittynyt Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen 1.12.1973. Olen ollut sadoissa eri tasoisissa luottamustehtävissä sekä puolueessa että sen ulkopuolella. Jotenkin luulen, että minulla on oikeus puhua asiasta kentän äänellä.

Jos hengissä selviän tulevaan puoluekokoukseen saakka, käytän siellä asiasta puheenvuoron. Krista Kiurun soisin olevan silloin paikalla.

Ari Rautio

SDP:n puoluekokousedustaja 2020

Juva