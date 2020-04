Mielipide: Metsä ja jatkuva kasvatus

Eräässä aikakauslehdessä oli taannoin laskelma 50-vuotiaan metsikkökuvion käsittelystä. Laskelma osoitti jatkuvan kasvatuksen harvennustuoton olleen huomattavasti tuottoisampi tasaikäisharvennukseen verrattuna. Huomattava ero oli tukkisaannon osalta. Tuota e ihmettele, sillä tukkipuustoa poistettiin huomattavasti enemmin kuin tasaikäisrakenteen leimikosta.

Seuraavissa hakkuissa rahallinen saanto keskittyy tasaikäisrakenteen puolelle. Tasaikäisrakenteisen kuvion päätehakkuukin voi olla jo ajankohtainen. Jatkuvaa kasvattamista on mainostettu hoitokustannusten minimoinnilla. Totuus kuitenkin on, jos ei raivaussaha pärise metsässä, puusto on aikanaan enemmän turnua eikä talousmetsää.

Julkisuudessa on esitetty totena väittämää, että hakkuumahdollisuuksien ylärajat paukkuvat. Miksi ihmeessä, kun kasvu on 110 miljoonaan kuutiota ja poistuma samanaikaisesti 75–80 miljoonaa kuutiota. Mihin tuota erotusta 30 miljoonaa kuutiota tarvitaan?

Eletään muuttotappioalueella. Parhaassa työelämässä olevia poistuu muualle. Siksi yhteiskuntamme eri osa-alueilla tulosta tekevät toimenpiteet ovat keskiössä. Kunnilla velvoitteet lisääntyvät, mutta rahaliikenne heikkenee muuttotappion myötä. Siksi metsätalouden työpaikat ja rahaliikenne ovat enemmän kuin tarpeen.

Metsänomistaja, jos metsälöissä on päätehakkuuikäistä puustoa, suosittelen toteuttamaan uudistushakkuita 1–1,5 prosentilla pinta-alasta vuosittain. Kestää 70–100 vuotta ennen kuin palataan samalle kuviolle samalla menetelmällä.

Tietysti hakkuut puumarkkinoita seuraten. Uudistusala hoidettuna alkaa tuottaa 4–5 prosentin vuosivauhdilla. Hoitoon sijoitettupääoma on sijoitus eikä tuottamaton kuluerä. Tehokkaalla hoidolla päätehakkuukuvio ei kauaa ole hiilipäästöinen.

Siis metsänomistajat, älkää museoiko metsäänne. Valitettavasti tuota tuottamattomaan tilaan saattamista mainostetaan ja siitä vielä maksetaan veronmaksajilta kasatuilla rahoilla.

Heikki Hyvönen

Mäntyharju