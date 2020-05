Mielipide: Meillä on paljon opittavaa omaishoitoperheiltä

Reilun kuukauden aikana olemme joutuneet sopeutumaan poikkeustilaan, joka rajoittaa meidät koteihin, kiinteästi lähelle perhettä.

Kodeista on tullut kaiken olemisen ja tekemisen keskipiste. Hyvässä ja pahassa.

Olemme saaneet ratkaistavaksemme uudenlaisia asioita arjessa; kuinka asioimme mahdollisimman nopeasti ja vältämme lähikontakteja, miten yhdistää työ ja perheenjäsenten auttaminen, kuinka motivoida teiniä koulupäivän aikana, miten sietää toinen toisiamme päivästä toiseen käymättä kodin ulkopuolella tai tapaamatta välillä ystäviämme.

Miten asennoitua siihen, etteivät lomamatkat olekaan mahdollisia, kesäkin vietetään kotona.

Perheet, joissa läheinen on sairastunut tai vammautunut vakavasti, ovat eläneet tämän kaltaista arkea jo ennen koronaa.

He ovat kokeneet äkkipysähdyksen, hermoilleet uuden edessä. He ovat luopuneet omista harrastuksistaan, lomareissuistaan sekä sovittaneet työn ja läheisen hoivan osaksi jokaista päivää.

He ovat tottuneet olemaan kotona, joustamaan omista rutiineistaan, opettelemaan uusia taitoja. Viettämään aikaa yhdessä ja sietämään toinen toistensa metkuja.

Löytämään keinoja, joilla saadaan arki pyörimään ja keksimään keinoja, joilla ottaa omaa aikaa. He ovat huomanneet, että joskus on pyydettävä apua.

He tietävät, että tulee tilanteita, joihin on sopeuduttava. He ovat opetelleet olemaan kiitollisia ja luottamaan.

Näiden perheiden kohdalla koronatilanne luo erityisen syvän epävarmuuden ja vahvan huolen. Haavoittuvuuden.

Huolen siitä, että itse tai perheenjäsen saa tartunnan ja vaarantaa riskiryhmään kuuluvan läheisen. Huolen kotiin saatavan avun riittävyydestä tai siitä, että kotiin tuleva auttaja on viruksen kantaja.

Huolen siitä, että hengähdyshetkiä hoivatilanteesta ei saa moneen kuukauteen. Huolen omasta turvallisuudesta läheisen käyttäytymisen vuoksi.

Vaikeatkin asiat voivat olla osa normaalia, sujuvaa arkea.

Huolen siitä, että vastuu käy liian raskaaksi kantaa. Huolen poikkeustilanteen jatkumisesta liian kauan. Huolen omasta romahtamisesta.

Omaishoitoperheille on nyt tärkeää, että tukiverkosto toimii koronasta huolimatta.

Julkinen sektori, yritykset, koulut ja me järjestötoimijat sekä ympärillä olevat läheiset olemme keskeisessä roolissa.

Otamme huolen puheeksi, keskustelemme arjen sujuvuudesta, järjestämme apua kotiin, reagoimme silloin, kun omaishoitaja pelkää oman turvallisuutensa tai jaksamisensa puolesta.

Olemme henkisesti lähellä ja helposti tavoitettavissa. Ilahdutamme perheitä yhteydenotoin.

Yhdistyksemme mahdollistaa yksilöllisen keskustelutuen sekä vertaistuen saamisen myös poikkeustilanteessa puhelimella ja verkossa arkisin klo 9-16 välisenä aikana sekä erikseen sovitusti myös iltaisin.

Opettelemme etätyötä ja uusien ohjelmien käyttöä. Mutta meillä on myös opittavaa omaishoitoperheiltä.

He tietävät, että vaikeatkin asiat voivat olla osa normaalia, sujuvaa arkea.

Heillä on jo kokemusta siitä, että odottamaton muutos pistää nöyräksi ja alttiiksi sille, että aina emme voi vaikuttaa elämän kulkuun.

Se mihin voimme vaikuttaa, on se, kuinka päätämme asennoitua uuteen ja kuinka silloin toimimme. Sekä siihen, millaisen tienviitan kirjoitamme uudelle suunnallemme.

Maarit Väisänen

toiminnanjohtaja

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry