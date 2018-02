Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Ulkonäön kommentoiminen voi aiheuttaa suurempaa vahinkoa kuin itse pystyy arvaamaankaan Nykypäivänä ulkonäön muuttaminen kauneuskirurgian sekä kuvien muokkauksen avulla on melko helppoa. Niiden käyttö voisi vähentyä, jos pystyisimme olemaan tyytyväisempiä ulkonäköömme.

Nykypäivänä ulkonäön muuttaminen kauneuskirurgian sekä kuvien muokkauksen avulla on melko helppoa. Niiden käyttö voisi vähentyä, jos pystyisimme olemaan tyytyväisempiä ulkonäköömme. Tyytyväisyys olisi helpompaa, jos emme saisi jatkuvasti negatiivisia kommentteja ulkonäöstämme. Voisimme rohkeasti olla sellaisia kuin olemme, ja meidän ei tarvitsisi miettiä sitä, miltä meidän pitäisi näyttää.

Olen pienestä asti saanut kuulla negatiivisia kommentteja ulkonäöstäni. Milloin on ollut liian lyhyet hiukset tai liian iso maha. Pienempänä negatiivista palautetta ei osannut ottaa samalla tavalla vastaan. Se oli ehkä osaksi syy syömishäiriööni. Jälkikäteen kuitenkin ajattelen, ettei toisten kommenteista olisi pitänyt välittää. En koskaan ole ollut ylipainoinen eikä sekään tarkoita automaattisesti liian isoa mahaa. Eikä koskaan ole liian vähän hiuksia, sillä maailmassahan on myös kaljuja ihmisiä.

Julkisuuden henkilöiden pukeutumista ja ulkonäköä kommentoidaan ilkeästi netissä ja lehdissä. Ulkonäön kommentointi on myös nuorten keskuudessa suuressa suosiossa. Netissä on helppo kommentoida toisten ulkonäköä ilman, että tulee ajatelleeksi, miltä kommentti voi toisesta tuntua. Nuoret saattavat ajatella ulkonäön kommentoinnin olevan okei, koska aikuiset tekevät sitä häpeilemättä. Koulussa ulkonäön haukkuminen voi vaikeuttaa opiskelua ja myöhemmin jopa työpaikan saantia.

Ulkonäön kommentointi hyvässä mielessä on sopivaa. Jos on aidosti huolissaan läheisestään, voi asiasta keskustella. Ei kuitenkaan kannata vain töksäyttää ajatustaan. Ulkonäköpalautetta voisi antaa asiallisesti kasvokkain. Turha huutelu ei kuitenkaan johda kuin pahaan mieleen. Ilkeä kommentti aiheuttaa enemmän harmia kuin jonkun “väärän” väriset hiukset.

Jos itsellä on paha olla, voi tulla helpommin haukuttua toisia ja purettua sillä tavoin omaa pahaa oloa. Kannattaisi kuitenkin keskittyä parantamaan omaa oloaan eikä yrittää muuttaa muita.



Emma Liukkonen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8C