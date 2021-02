Mielipide: D-vitamiinia ei saa talvella auringosta

Artikkelissa ”Valon ja kalan avulla koronaa vastaan” (LS 21.2.) kerrottiin D-vitamiinin mahdollisesti suojaavan koronainfektiolta.

D-vitamiinin merkitys immuniteetin rakentajana on tieteellisesti osoitettu, minkä vuoksi jokaisen on tärkeä tietää miten sitä saa riittävästi.

Tässä kohdassa muutoin kattavassa D-vitamiinikirjoituksessa on virhe, kun todetaan, että ”D-vitamiinitason nostamiseen auttaa päivittäinen ulkoilu kaikkina vuodenaikoina”.

Näin ei todellakaan ole asian laita.

Kirjoituksen kuvassa aurinko saattaa tuntua hiihtäjän kasvoissa lämmittävältä, mutta talvella matalta paistavan auringon D-vitamiinia tuottava UVB-säteily suodattuu täysin ilmakehään.

Käytännössä paikkansa pitää sääntö: ”D-vitamiinia ei synny ihossa, jos varjosi on sinua pidempi”.

Kirjoitukseen on koottu tietoja ympäri maailmaa, jolloin mukana on saattanut olla maapallon aurinkoisten alueiden asiantuntijoita, joille ulkoilun antama D-vitamiini on itsestäänselvyys ympäri vuoden.

Väestöt, jotka asuvat leveyspiiri 40 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella, (suurin osa Yhdysvaltoja ja eteläisin Eurooppa), voivat hankkia D-vitamiininsa ulkoilemalla ympäri vuoden.

Kirjoituksen alkuperäinen julkaisupaikka on Frankfurt, joka sijaitsee leveyspiirillä 50 astetta pohjoista leveyttä. Sielläkään talvinen D-vitamiinin saanti ei onnistu, ellei hiihdä säännöllisesti Alpeilla.

Edes niin etelässä kuin Rooma talviseen aurinkoon ei voi luottaa vitamiinilähteenä. Lasten D-vitamiinitasot putosivat valtaosin alle puutosrajan eli 50 nmol/l Espanjan Cantabriassa, kun taas kesällä lähes kaikki ylittivät sen ja lähes puolet ylitti endokrinologien suosittaman vähimmäispitoisuuden 75 nmol/l.

Artikkeli ei ota huomioon, että Mikkeli, jonka sijainti on 61 astetta pohjoista leveyttä, sijaitsee D-vitamiinipimeydessä suurimman osan vuotta.

Tämän vuoksi korjaisin kirjoituksen otsikon muotoon ”D-vitamiinin lisäannolla koronaa vastaan”.

Ilari Paakkari

lääkäri, emeritusprofessori

Mikkeli