Lukijalta: Äänestäjät valitsevat vaaleissa, jatketaanko vakaan talouden tiellä vai pistetäänkö taas kaikki uusiksi

Nykyinen hallitus on tehnyt minkä on luvannut. Nostanut harmaan, lamassa taapertavan Suomen jaloilleen.

Velanotto taitettiin, työllisyys nostettiin jopa yli 72 prosenttiin, työn tuottavuutta parannettiin kiky-sopimuksella, aktiivimalli auttoi työttömiä henkilökohtaisen ohjauksen piiriin, nuorten syrjäytyminen on saatu pysäytettyä.

Enää sote-uudistus ja uusi tiedustelulaki ovat valmistumista vailla.

Seuraavalla hallituskaudella työllisyysaste on tarkoitus nostaa 75 prosenttiin, lopettaa velaksi eläminen ja uudistaa sosiaaliturva. Siis on tarkoitus, jos. Ja se on iso jos.

Nykyistä repivää oppositiopolitiikkaa en muista nähneeni. Hallituksen kimppuun on masinoitu myös päivystäviä dosentteja ja asiantuntijoita sekä ammattiliitot.

On ollut päivän työnseisauksia ja poliittisia lakkoja. Ilma on ollut sakeana, jos nyt ei suoranaisia valheita, niin puolitotuuksia, uhkia ja pelottelua. Hallituksen ministereihin on lyöty leimoja, etenkin Juha Sipilään. Koko joukko toimittajia on ollut kaivamassa maata pääministerin ja hallituksen alta.

Kyse ei ole toiminnasta Suomen parhaaksi, vaan valtataistelusta, joka nyt lähestyy loppua, tulevia eduskuntavaaleja.

Taiston tuoksinassa ihmisiltä tuntuu unohtuvan , että Suomi yhä velkaantuu joka päivä. Että jakovara syntyy vasta, kun itse pystymme kustantamaan menomme.

Jokainen tietää, että velka on joskus maksettava takaisin. Valtaan pyrkivät Sdp, Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat jakopuolueita, ja nyt jaettavaa on luvattu.

Aktiivimalli pistetään jäihin, yksityiset yritykset häädetään sotesta, joka muutenkin pannaan uusiksi, kiky lopetetaan, tehdään erilaisia koulutukseen liittyviä ilmaisia uudistuksia ja eläkkeitä nostetaan.

Ilmaisiin uudistuksiin tarvittava raha otetaan muualta, vaikka veroja kiristämällä ja lisävelalla.

Vanha meno alkaisi uudestaan, kohta talouselämän rattaat alkaisivat jähmettyä ja vireys, joka on leimannut nykyhallituksen luomaa ilmapiiriä, häviäisi.

Aänestäjät, valinta on teidän käsissänne. Saako Suomi jatkaa kohti vakaata ja toimivaa taloutta, vai pannaanko taas kaikki uusiksi seurauksista välittämättä?



Marja-Leena Ranta

Mäntyharju