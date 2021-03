Mielipide: Mikkelin ensisijainen ongelma on vetovoima

Mikkelin kaupunkibrändi on nyt Suomen heikoimpia. Valtakunnalliset johtavat tiedotusvälineet ovat nostaneet Mikkelin vastenmieliset puolet esiin jopa tietokilpailukysymyksinä.

Esimerkkeinä maakuntakeskuksien kallein veroäyri, korkea kiinteistövero ja kallis sähkö.

Vitsailun kohteeksi ovat puolestaan joutuneet kaupungin johtamis- ja toimintakulttuuri kokoustapahtumineen.

Nämä faktat eivät poistu kaunopuheilla taikka markkinoinnin keinoin. Eivätkä kaupunkilaisten hiljentämisellä.

Nyt tarvitaan vastuutahoilta ripeitä ja näkyviä toimia sekä toimintatapojen muutoksia kaupunkimme kilpailukyvyn ja uskottavuuden palauttamiseksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3. keskusteltiin energiaomaisuuden myymisestä taseen ja taloustilanteen korjaamiseksi.

Muita nopeita ja merkittäviä vaihtoehtoja ei ole. Kun tämä toteutetaan riittävällä myyntivoitolla, pystytään korjaamaan tase, laskemaan nopeasti veroäyriä ja mukauttamaan muita veroluontoisia eriä ja asumiskustannuksia vähintään kaupunkien keskitasolle.

Vain näin uutiskynnykset ylitetään valtakunnallisesti ja Mikkeli pystyy viestimään laajasti ja uskottavasti heti, että ote on muuttunut.

Tämä ei tietenkään riitä, vaan uusi voimakkaan kehityksen käynnistämä selkokielinen koko kaupungin aluetta koskeva strategia, elinkeinotoiminta ja käyttötalous ovat eräitä avaintyöstökohteita.

Päätöksentekijöiden ja muun johdon pitäisi hahmottaa, että edellä olevat strategiset, vaikeaksi koetut päätökset tuovat aina uusien yrityksien ja asukkaiden verotuloja sekä kertautuvaa elinvoimaa nopeasti ja monin verroin takaisin kuin myyty omaisuuseräkokonaisuus.

Ydinasia päätöksenteossa on oltava, että kunta on kilpailukykyinen ja menestyvä pitkällä tähtäimellä. Se on muodostettu toimintarakenteeksi, jotta asukkaat ja yrityselämä voivat hyvin.

Sitä varten nytkin asukkaita äänestetään luottamustehtäviin, että he osaavat tai oppivat operatiivisen johdon myötävaikutuksella ja valmisteluilla tehtävien päätöksien yhteisöllisen perustarkoituksen, toimintarohkeuden sekä laadukkaan vaatimustason tehdä itsenäisesti päätöksiä, ilman konsultteja.

Leo Laukkanen

kauppaneuvos, emeritus saneeraaja ja kehittäjä

Mikkeli