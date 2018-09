Lukijalta: Tuustaipaleen tulo oli hyvin tiedossa Essotessa

On syytä tuoda mittasuhteista Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän Janne Tapolan ja Juha Kontisen kirjoitukseen (L-S 20.9.), jossa he käsittelivät Essoten toimia Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen suhteen.

Aiemman lehtiuutisen perusteella kirjoittajat sanovat, että Essoten olisi pitänyt pystyä arvioimaan Tuustaipaleesta koituvat menot.

Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen tulo oli tietysti hyvin tiedossa Essotessa, koska siitä tehtiin päätöksiä. Essote ei kuitenkaan voi päättää toisten organisaatioiden puolesta asioita ja Tuustaipaleen toimintoja hoiti viime vuoden loppuun saakka Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä.

Kun päätösprosessi Tuustaipaleen kuntayhtymässä venyi myöhään syksyyn, muutokset ehtivät Essoten talousarvioon vasta aivan loppuvaiheessa. Ne merkittiin varaumina, joiden pohjana oli tieto silloisen toiminnan menoista.

Vasta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän päätösten jälkeen Essote pääsi täysimääräisesti suunnittelemaan, mitä tehdä Tuustaipaleen toiminnoille. Perinpohjaisen tarkastelun perusteella linjasimme, että muutamme toimintamallia ja toimintapaikkaa sekä siirrämme Tuustaipaleen toiminnan ja työntekijät Moisioon ja muualle Essoten alueelle.

Päihdeongelmiin tarttuminen on järkevää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin hoito on mahdollista toteuttaa avohoitona perinteisen laitoksessa tapahtuvan hoidon sijaan. Liki kaikkialla päihdehoitoa on kehitetty tähän suuntaan. Uusi sijainti mahdollisti aiempaa enemmän avopalvelua painottavamman päihdehoidon ja -kuntoutuksen.

Siirron yhteydessä lisäsimme avokuntoutuskursseja ja tehostimme päihdeasiakkaisiin kohdentuvaa sosiaalityötä sosiaaliohjauksen, jalkautuvan päihdetyön sekä kotiin vietävien palvelujen avulla. Tuemme nykyisin asiakkaan selviytymistä arjessa laitoskuntoutuksen sijaan.

Kaikki nämä muutokset toivat myös runsaasti yllättäviä lisäkuluja kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Essoten noin 360 miljoonan euron talousarviossa ja 3 800 ihmisen henkilöstössä Tuustaipaleen vajaan 30 henkilön tulo tai siitä koituvat talousarvion ylitykset eivät kuitenkaan näyttele kovin suurta roolia.

Tehdyillä muutoksilla on jatkossa menoja vähentävä vaikutus ja varmasti positiivinen vaikutus myös asiakkaiden saamiin palveluihin nyt ja tulevaisuudessa.

Risto Kortelainen

kuntayhtymän johtaja

Vesa Vestala

Talousjohtaja

Essote