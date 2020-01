Mielipide: Ristiinaa alas ajavat tiesivät kyllä hyvissä ajoin mitä ovat tekemässä

Onkohan kaikkea otettu kuitenkaan huomioon?

Syrjäkylien yhä huononeva teiden kunto voi karkottaa järviseudulta Etelä-Suomen varakkaat mökkiläiset. Tiet ovat usein yhtä kuoppaa pysyen sellaisina viikko- jopa kuukausikaupalla.

Uskottavuus poliitikkoihin ja kaupungin johtoon on mennyt yhä useammalta.

Tai jos joku on muuttamassa seudulle vakituiseksi asukkaaksi, menevät ostohalut, kun rynkkyyttää kymmenen kilometriä kylätiellä.

Entä vakituiset asukkaat? Joutuvathan hekin käyttämään tietä. Ostakoot korkeita maastoautoja, joilla pääsee vaikka metsässä. Näin poliitikko- ja johtotasolla ilmeisesti ajatellaan. Heillä ei ole pulaa rahasta, jolla kalliita autoja voi ostaa.

Sitten tämä kiihtyvä maakuntaralli. Kuljetetaan pitkiä matkoja koululaisia, vanhuksia ja sairaita, kun lähikouluja ja hoitolaitoksia suljetaan ja paikkoja supistetaan.

Eikö se ole ristiriidassa päästöjen vähentämis pyrkimyksiin? Onko asiaa edes ajateltu tältä kannalta? Lähipalvelut ovat varmasti ekologisin vaihtoehto. Kuten myös käyttäjilleen miellyttävin.

Kodinhoitajat ovat yksi ammattiryhmä, jotka ajavat pitkin pitäjää henkensä kaupalla kelvottomilla teillä. Vanhuksen tai muun sairaan luona ei ehdi kauan viipyä, sillä rallireitti kutsuu toiseen paikkaan.

Suurin osa palveluista, joita vanhus tarvitsisi voidakseen asua kotona, on kodinhoitajalta lopputilin uhalla kielletty. Ruokaa he eivät esimerkiksi saa laittaa. Valmisaterioita kyllä tuodaan kotiin, jos on varaa niistä maksaa. Suurella osalla eläkeläisistä ei ole.

Eräässä maalaistalossa hoiti tytär sairasta, yli 90-vuotiasta äitiään. Kun vanhuksen kunto huononi ja tyttären voimat vähenivät, anottiin laitospaikkaa. Ei tahtonut löytyä.

Sen sijaan johtotason henkilö ehdotti kotikäynnillä, että taloon pitäisi rakentaa hissi, jolla vanhus nostetaan yläkerran pesutiloihin. Onko todellisuus enää hallinnassa, kun tällaista ehdotetaan?

Ennen vaaleja ehdokkaat vannoivat Ristiinan säilyvän elinvoimaisena silloisine palveluineen. En jaksa uskoa, etteivät he tietäneet silloin tulevasta alasajosta.

Uskottavuus poliitikkoihin ja kaupungin johtoon on mennyt yhä useammalta. Uraputki ja hyvät suhteet oikeisiin henkilöihin on tärkeämpää kuin vaalilupausten pitäminen.

Eikä sitä aina muista mitä tuli joskus luvattua.

Seija Sorvala

Pellosniemi, Ristiina