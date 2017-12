Lukijalta: Valinnanvapautta on monenlaista — ja tämän viimeisen olemme itse itsellemme saaneet äänestämällä Syntymäni päivämäärään en pystynyt vaikuttamaan, siitä päättivät valinnanvapauden oikeudella vanhempani. Sana "valinnanvapaus" on kuitenkin upea, se kertoo meistä suomalaisista lähes kaiken.

Valinnanvapauden eteen olemme tehneet työtä, sotineet, luoneet kansallisen hyvinvoinnin edellytykset ja nyt olemme jokaisessa henkistä, kulttuuria ja laaja-alaista sivistystä, talous mukaan lukien, mittaavassa tutkimuksessa parasta A-luokkaa.



Minulla oli myös vapaus valita. Kävin oppikoulun, lukion, yliopiston ja valmistuin haluamaani ammattiini. Armeijan suoritin ohessa, edelleen valinnanvapautta noudattaen.

Luulin, että en törmää kuntapolitiikasta kiinnostuneena, nyt tosin siitä luopuneena, tähän itsestään selvyytenä pitämääni käsitteeseen.

Mutta tapahtui näinä aikoina, että muodostettiin valtioomme nykyinen hallitus. Valinnanvapautta tietenkin noudatettiin eduskuntavaalien äänestyksessä ja lopullisen hallituskoalition muodostamisessa. Saimme ryhmittymän, jonka päätöksentekoa on jouduttu jatkuvasti arvioimaan, hätäisiä sohaisuja sinne tänne ja jopa perustuslain vastaisia ehdotuksia uudelleen arvioimalla.



Nyt on käsillä sote-uudistus. Asiantuntijat ovat lähes yksimielisesti tyrmänneet hallituksen esitykset, tapaamani kansalaiset puistavat päätään uudistuksesta hämillisinä mutta pääministeri vakuuttaa, että kaikki sujuu hyvin, uudistusta tarvitaan.

Mihin?

Pääterminä kulkee valinnanvapaus. Olen oppinut, että kun hyvä käsite upotetaan lain valmisteluun, asiat mutkistuvat. Yksittäiset ”pörriäiset” tajusivat heti heille vapautuvan, ei porsaanreiän kokoisen vaan täysikasvuisen sian menevän aukon.



Tässä ollaan. Suomalainen terveydenhoito on siirtymässä yksityisten terveyspalvelujen alaiseksi, kustannuksia säästämättä mutta toivottavasti laadusta tinkimättä, lääkärinvalan edellyttämällä velvoitteella. Mutta minne on unohtumassa nykyisiä palveluja käyttävä vähävarainen, ikääntynyt tai yleensä heikompiosainen kansalainen?

Valinnanvapautta ehkä tämäkin, ei kuitenkaan tasa-arvoista menettelyä. No sitä saa, mitä tilaa. Äänestämällä.



Osmo Ukkonen

senioriopettaja, eläkeläinen

Mikkeli