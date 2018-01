Lukijalta: Mikkeli tarvitsee jäälatuja Vuosikymmeniä on Mikkelin kaupungin liikuntatoimisto tehnyt hienot jääladut Pitkäjärvelle ja Saimaalle. Kiitos myös siitä, että latuverkosto metsissä pidetään erinomaisessa kunnossa.

24.1. pahoitin mieleni, kun Länsi-Savon urheilusivulla oli liikuntapäällikkö Pekka Turuselta saatu tieto, että tänä talvena jäälatuja ei perusteta. “Niihin meillä ei ole aikaa”, sanoo Turunen.

Onko kaupunki vähentänyt liikuntatoimen resursseja? Jos näin on, niin säästetään väärässä paikassa.

Aikoinaan ikääntynyt anoppini ei uskaltanut enää mennä metsäladulle hiihtämään kaatumispelon takia. Hän sen sijaan hiihti Pitkäjärven jääladulla useana talvena yli 2 000 kilometriä korkeaan ikään asti. Erityisesti ikäihmisille tämä jäälatu olisi tärkeä kuntoilun kannalta ja mielen virkeänä pitämisessä.

Aikaisemmin rata on myös tehty niin leveäksi, että hyvin ovat hiihtäjät ja kävelijät mahtuneet samalla “baanalle”. Viime keväänä laskin, että yli sata kuntoilijaa oli samalla kertaa Pitkäjärven jääradalla. Sen sijaan Urpolan kympin ladulla, vaikka se pidetään kuinka hyvässä kunnossa, harvoin näkee hiihtäjiä. Se on liian mäkinen, raskas ja vaarallinenkin ikäihmiselle.

Toivonkin, että Mikkelin kaupunki edelleen sääolot huomioiden tekee ainakin kevättalvella jääladut kaupunkilaisten iloksi, kuntoilua ja ulkoilua varten.



Hannu Hynninen

hiihtävä terveyskeskuslääkäri

Mikkeli