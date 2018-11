Lukijalta: Hyvä työllisyys on hyvinvointivaltion tae

Minulla on siihen jonkin verran perspektiiviä. Pienen maatilan poikana työnteko tuli tutuksi, sitten armeijan jälkeen palkollisena noin kymmenen vuotta ja sen jälkeen yksitysyrittäjänä reilut 30 vuotta Mikkelin Rekkakorjaamossa.

Ainoastaan hyvä työllisyys takaa hyvinvointivaltion. Viime viikkojen maaottelu ay-liikkeen ja hallituksen välillä niin sanotusta irtisanomislaista on pelkkä arvovaltakiista.

Kokemuksesta tiedän, että jos on toimiva yritys, toimivat tuotteet ja palvelut ja asialliset työntekijät, ei tällaisesta laista tarvitse tietää.

Hyville työntekijöille kuuluu peruspalkka ja bonukset päälle silloin kun tulos sitä edellyttää. Se ei voi olla saavutettu etu, mutta moni yritys siihen varmasti pystyy. Edistäisi varmasti työllisyyttä.

On myös vanhanaikaista ajatella, kuka on työläinen. Yksityisyrittäjä tai yksinyrittäjä on varmasti työläinen.

Sillä erotuksella, että hän ei liioin tuijota kesälomia, pekkaspäiviä eikä lomarahoja. Hänen saavutetut etunsa ovat katkolla joka aamu ja ilta. Työt ja tuotteet pitää saada kaupaksi ja laskut maksettua.

Nykyinen hallitus on saanut paljon hyvää aikaan. Toivottavasti meillä on sama pääministeri myös vaalien jälkeen.

Talouden korjaaminen ottaa oman aikansa. Ei velalla rakennettua hyvinvointivaltiota voi kovin kauan pitää velalla yllä.

Kylmää aika tavalla, jos seuraavien vaalien jälkeen meillä on demarien ei ei -pääministeri. Siitä ei hyvä seuraa elinkeinoelämälle.

Vesa Pöntinen

vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen (kesk.)

Mikkeli