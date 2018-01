Lukijalta: Waltti-kortti voi edistää aktiivisempaa elämäntapaa — Asiaa ei pidä ajatella yksisilmäisesti ja negatiivisesti Suvi Kähkönen-Valtola vastusti (L-S 19.1.) lasten ja nuorten maksutonta joukkoliikennettä Mikkelissä. Perusteluna hän esitti, että maksuton pääsy busseihin laiskistaa ja sairastuttaa koululaiset.

Tällaiset yksisilmäisen negatiiviset arviot sivuuttavat merkittävät mahdollisuudet, joita jokaiselle koululaiselle tarjottu Waltti-bussikortti tarjoaa.

Kähkönen-Valtola toteaa koulun ja kodin mahdollisuudet vaikuttaa koulumatkaliikuntaan rajallisiksi. Koulumatkojen kulkutapaa tarkastelevassa Matkalla kouluun -raportissa kuitenkin todetaan useamman tutkimuksen tuella, että vanhempien asenteilla, käsityksillä ja toimintatavoilla on suuri merkitys kulkutavan valintaan.

Olemme samaa mieltä siitä, että myös poliittisilla päättäjillä on iso mahdollisuus vaikuttaa arjen liikkumiseen. Joukkoliikenneasioita käsittelevän lautakunnan ja valtuuston päättäjinä näemme bussien ajoittaisen täyttymisen mahdollisuutena, emme uhkana. Meillä on mahdollisuus kasvattaa sukupolvi, jolle maksuton joukkoliikenne tarjoaa vapautta ja vastuuta omasta kulkemisesta.



Koululaisten maksuton joukkoliikenne on kahden vuoden mittainen kokeilu. Lopulliset päätelmät hyödyistä ja haitoista kannattaa tehdä silloin, kun kokeilun vaikutuksista on koottu enemmän tietoa. Erityisen tärkeää on, että jatkosta päätettäessä kuunnellaan lasten ja nuorten näkemyksiä.

Pidemmällä aikavälillä joukkoliikenteen käyttäminen lisää arkiliikuntaa: Bussilla kulkeminen yhdistyy helposti kävelyyn, ja toisaalta bussilla pääsee myös urheiluharrastuksiin. Esimerkiksi Kalevankankaalle joukkoliikenteen yhteyksiä on kaivattu juuri alueen ylivertaisten liikuntamahdollisuuksien vuoksi. Itsenäinen, helppo kulkeminen urheilun ja harrastusten äärelle on tärkeää.

Toisaalta koulumatkat ovat muutakin kuin fyysisen terveyden hoitoa: monelle matka merkitsee hengailua kavereiden kanssa. Hyvät kulkuyhteydet parantavat mahdollisuuksia ystävien tapaamiseen muutenkin kuin ruutujen välityksellä.

Mitä enemmän koululaisia kuljetetaan kouluun henkilöautolla, sitä turvattomampi koulutie on pyöräilevälle tai kävelevälle koululaiselle. Bussilla matkustaminen vähentää ensisijaisesti henkilöautoliikennettä. Kun panostamme samanaikaisesti maksuttomiin bussimatkoihin ja kevyen liikenteen väylästöön, lisäämme sekä turvallisuutta että annamme koululaisille eväät kasvaa sosiaalisiksi, terveiksi joukkoliikenteen käyttäjiksi.



Veli Liikanen

kaupunginvaltuutettu (vihr.), kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja



Kerttu Hakala

kaupunginvaltuutettu (vihr.), kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Mikkeli