Mielipide: Saunominen jatkuu Pitkäjärvellä

Länsi-Savo käsitteli jutussaan 30.10. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omistamaa Pitkäjärven saunaa. Lähtökohtana siinä olivat Jarno Strengellin mielipidekirjoitus (LS 18.10.) ja Strengellin juttua varten antamat lausumat. Molemmissa oli osin virheellistä tietoa, joka on syytä oikaista.

Seurakunta ei ole asettanut saunaan pääsymaksua. Sauna on rakennettu seurakunnan työalojen käyttöön, eikä missään vaiheessa ole tehty päätöstä sen muuttamisesta maksulliseksi toiminnaksi. Vapaaehtoinen maksu on otettu käyttöön jo muutamia vuosia sitten. Sillä on haluttu antaa saunalla tapahtuvasta toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus osallistua halutessaan toiminnan ylläpitoon.

Pitkäjärven sauna ei ole osa seurakunnan diakonia- eli sosiaalityötä. Saunan käyttäjät eivät ole seurakunnan diakoniatyön asiakkaita tai sen piirissä toimivia ryhmiä. Diakonian tarkoituksena on kirkollisen lainsäädännön mukaan kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Seurakunnan diakoniatyöllä ei ole tiedossa, että saunan käyttäjät koostuisivat tällaisessa asemassa olevista henkilöistä.

Sauna toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin. Kirkkoherra ja johtava diakoniatyöntekijä kävivät syyskuussa neuvottelun saunan käyttäjien ja vapaaehtoisten kanssa. Tuolloin saunan käyttöön liittyvistä päivityksistä sovittiin yhdessä käyttäjien kanssa.

Saunan suurelta vaikuttavien käyttökertojen määrän hahmottamiseksi on syytä todeta, että luvut muodostuvat kesäkaudella vain noin neljän-viidenkymmenen saman vakinaisen käyttäjän käyntikerroista. Talvikaudella käyttäjämäärät ovat olleet pienempiä. Erityisesti kesäkaudella on ollut tämän lisäksi jonkin verran satunnaisia käyttäjiä.

Vapaaehtoisten palkkioiden poistamisesta ja niihin liittyvien linjausten yhdenmukaisuudesta seurakunnassa hallintojohtaja Markku Salmi on antanut ajantasaiset tiedot 30.10. julkaistussa Länsi-Savon jutussa.

Juha Palm

tuomiorovasti

Anne Pöyry

johtava diakoniatyöntekijä

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta