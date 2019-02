Lukijalta: Passia ja henkilökorttia hakeva on pystyttävä tunnistamaan luotettavasti — se on kaikille yhteinen turvallisuustakuu

Poliisin lupapalvelut on saanut osakseen kritiikkiä (L-S 18.2.) passin ja henkilökortin myöntämisen ja toiminnan hankaluuksista. Suhtaudumme asiaan vakavasti ja pyrimme kehittämään toimintaamme.

Suomalainen passi ja henkilökortti ovat luotettavuudeltaan kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. Tästä pääsemme nauttimaan ulkomaan matkojen yhteydessä. Asiointi rajaviranomaisten kanssa on vaivatonta.

Voimme matkustaa EU:n sisällä pelkkä henkilökortti mukanamme. Tämä on kansainvälisesti harvinaista.

Luotettavuuteen on päästy teknisten ominaisuuksien lisäksi sillä, että henkilötunnistaminen passin ja henkilökortin hakemusvaiheessa tapahtuu huolellisesti ja sormenjäljet taltioidaan.

Myös passin ja henkilökortin noutamisen yhteydessä edellytetään luotettavaa tunnistamista. Tämä on kaikkien etu. Passi tai henkilökortti ei saa joutua vääriin käsiin.

Ennen passihakemus piti tehdä poliisiasemalla. Passi piti noutaa poliisiasemalta. Mutta silloin oli liki jokaisessa kirkonkylässä poliisiasema. Siellä oli toimistosihteeri, joka tunsi usein asukkaat.

Nyt Itä-Suomessa on 14 poliisiasemaa, joissa on poliisin lupapalveluja. Passin tai henkilökortin voi noutaa Matkahuollon tai sen alihankkijan toimipisteestä.

Toimituspisteitä on Itä-Suomessa 80, vähintään yksi joka kunnassa.

Palvelupisteitä, joista asiakirjat voi noutaa, on huomattavasti enemmän kuin poliisiasemia.

Myös palveluaika useimmissa toimituspisteissä on pidempi kuin poliisiasemien ns. virastotyöaika. Palvelua saa usein iltaisin ja viikonloppuisin.

Tämänhetkisten säädösten mukaan passia tai henkilökorttia uusiessa tarvitsee käydä ainoastaan kymmenen vuoden välein poliisiasemalla.

Viiden vuoden välein passin tai henkilökortin uusiminen on mahdollista tehdä kokonaisuudessaan sähköisesti eikä poliisiasemalla tarvitse käydä.

Sähköisessä asioinnissa tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin kansalaisvarmenteella. Valokuvan voi ajantasaistaa tuoreemmaksi. Myös maksu tehdään sähköisesti.

Vain valmis passi tai henkilökortti on noudettava toimituspisteestä.

Niille, jotka eivät halua tai hallitse sähköisten palvelujen käyttöä on tarjolla edelleen poliisiasemapalvelu. Se on ajoittain ruuhkautunut, mutta puhelinsoitolla tai sähköisesti voi varata palveluajan.

Ajokortin myöntää Liikenne - ja viestintävirasto. Tässä yhteydessä tehtävä henkilön tunnistaminen ei täytä lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia.

Miksi vanha ajokortti ei kelpaa? Yksi syy on, että me kaikki muutumme. Toisilla se näkyy enemmän tai vähemmän kasvoissa. 20 vuotta vanhasta ajokortista tapahtuva tunnistaminen ei ole luotettava.

Jarmo Nykänen

apulaispoliisipäällikkö

Itä-Suomen poliisilaitos