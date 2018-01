Lukijalta: Rantakylän päiväkoti tarvitsee nopeasti asianmukaiset väistötilat Länsi-Savo uutisoi Rantakylän päiväkodin sisäilmaongelmista 12.1.

Päiväkodin toive on, että väistötiloihin päästäisiin ensi syksynä ja tuleva kevät yritetään pärjätä nykyisissä tiloissa ilmanpuhdistimien avulla. Rantakylän ja Orikon helmen päiväkotien yhteisessä vanhempaintoimikunnassa on herännyt vakava huoli päiväkodin lasten sekä henkilökunnan terveydestä.

Sisäilmaongelmia ja oireilua on ollut havaittavissa pitkään, mutta mennyt syksy pahensi oireilua selvästi. Erityisesti vanhempia huolestuttaa, kuinka keväästä selvitään sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa.

Lapsilla on ollut jatkuvaa ja selittämätöntä nuhaa ja yskää, päänsärkyä, nenäverenvuotoa, iho-oireita, väsymystä, hengenahdistusta sekä silmäoireita. Huolenamme on, riittävätkö keväälle suunnitellut toimenpiteet terveellisen ympäristön takaamiseksi.



Lapset oleskelevat päiväkodissa viitenä päivänä viikossa, usein yli kahdeksan tuntia päivässä, ympäri vuoden. Väistötiloja ei voida odottaa ensi syksyyn asti. Ne on saatava mahdollisimman pian, jo tänä keväänä. Tiedämme, että sisäilmaongelmat ovat Mikkelissä laajat ja väistötiloja odottaa moni. Jaamme yhteisen huolen monen perheen kanssa.

Rantakylässä on jo tällä hetkellä huutava pula päiväkotipaikoista. Jos Rantakylän päiväkoti suljetaan, häviää alueelta 55 päivähoitopaikkaa. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja koulupolun takaamiseksi lasten päivähoitopaikka tulisi sijoittaa lähelle kotia. Siksi vanhempaintoimikunta toivoo, että väistötilat sijoitetaan Rantakylän alueelle, esimerkiksi päiväkodin johtajan esityksen mukaisesti Valkosenmäen päiväkodin läheisyyteen.



Väistötiloilla on kiire, jotta lasten oireilu saadaan loppumaan. Väistötilat eivät voi kuitenkaan olla pitempiaikainen ratkaisu, vaan Rantakylään on rakennettava uusi kunnallinen päiväkoti. Rantakylässä on päivähoidossa 192 lasta, eivätkä kaikki ole mahtuneet oman alueen päivähoitoon.

Alue on lapsiperheiden suosiossa, joten tarve terveistä päivähoitopaikoista ei vähene. Mikkelin kaupunki on suunnitellut uuden päiväkodin rakentamista Rantakylään jo vuosia, mutta toteutus on viivästynyt.

Vanhempaintoimikunta vetoaa kaupungin päättäjiin, jotta uuden päiväkodin rakentaminen otetaan pikaisesti investointilistalle ja turvataan Rantakylän lapsille terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus ja säilytetään alueen vetovoima. Toimivalla päivähoidolla on merkitystä koko Mikkelin imagon kannalta.

Toivomme Mikkelin kaupungilta vastausta Rantakylän päiväkodin väistötiloista ja uuden päiväkodin rakentamisesta.

Adressi uuden Rantakylän päiväkodin puolesta osoitteessa https://www.adressit.com/mikkelin_rantakylaan_uusi_paivakoti.



Hanna Kumela

Salla Huhtala

Rantakylän ja Orikon helmen päiväkotien vanhempaintoimikunta Rantahelmen puolesta