Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Kokeile harrastusta ennen kuin alat mollaamaan sitä!

On paljon erilaisia harrastuksia, joita kohtaan ihmisillä on usein ennakkoluuloja. Olen huomannut itse, mitä ajatellaan esimerkiksi hevosharrastajista, cheerleadingistä tai balettitanssijoista. Monista muistakin harrastuksia on ihmisillä ennakkoluuloja, mutta kerron tässä niistä, joista itse eniten olen kuullut.

Harrastan itse hevosurheilua ja usein kuulee lauseita “eihän tuo ole oikeaa urheilua” tai “eihän siihen vaadita mitään, jos haluaa ratsastaa”, vaikka ratsastus vaatii lihastyötä. Yleensä näitä lauseita kuulee ihmisiltä, joilla ei ole kokemusta asiasta tai joilla ei ole kiinnostusta perehtyä asiaan yhtään sen paremmin.

Jotkut ajattelevat, että cheerleading on helppoa ja ainoastaan pepun pyöritystä, mutta ajattelevatkohan ihmiset, jotka puhuvat asioita mistä eivät tiedä mitään, että harrastus on hyvin vaativa. Sen eteen pitää harjoitella paljon ja pitää treenata useita tunteja viikossa.

Samat asiat liittyvät balettiin: vaikka se näyttää helpolta, se ei ole balettitanssijalle itselleen todellakaan ollut helppoa. Se, että pystyy edes seisomaan kärkitossuilla, vaatii paljon ja pitkäjänteistä harjoittelua. Tai se, että pystyy hyppäämään ilmaan, minkä jälkeen jalat aukeavat spagaattiin. Tai että pystyy pyörimään yhdellä jalalla monta kertaa peräkkäin.

Ratsastuksen, balettitanssin ja cheerleadingin harrastajia olen nähnyt useasti netissä puolustelemassa omaa lajiaan. Vielä enemmän siellä ihmiset, jotka eivät tiedä harrastuksesta riittävästi, ovat tulleet väittämään näitä asioita.

Mitä, jos itse ensin kokeiltaisiin näitä lajeja ennen kuin tullaan väittämään, miten helppoa se on. Tai jos vain lopetetaan toisten harrastuksien mollaaminen ja otetaan asioista selvää ennen kuin väitetään jotain sellaista, mistä ei tiedä tarpeeksi.



Elina Saarinen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D