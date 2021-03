Mielipide: Mikkelin ongelmiin löytyy ratkaisu

Vuonna 2020 Mikkeli oli onnekas. Valtion antama koronadoping sekä ylimääräiset valtionosuudet saivat tilinpäätöksen positiiviseksi. Kiitos kaupungin johdolle, joka osasi hoitaa nämä rahat kotiin. Hyvä niin, mutta miten jatkossa?

Mikkelille on kertynyt muutamassa vuodessa 40 miljoonan euron alijäämät. On tehty mittavat sopeutukset, mutta se ei ole riittänyt. Tarvitsemme uusia ratkaisuja.

Kestävää on työ ja yrittäminen. Yhteistä kakkuamme pitää kasvattaa. Ensin on leivottava, hiivalla kohotettava ja vasta sitten kulutettava. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on saatu kypsänä uunista ulos.

Työllä ja yrittämisellä luomme hyvinvointia. Ainoastaan työpaikoilla saamme mikkeliläisten määrän nousuun. Vaikka rakentaisimme viisi jäähallia ja kuusi päiväkotia, saamme uutta kasvua vain, jos ihmisille on tarjolla työpaikkoja.

Ratkaisu on siis saada nyt heti kasvun edellytykset uudestaan kuntoon. Toralla ja riidalla karkotamme. Yhteistyöllä ja positiivisuudella luomme houkuttelevuutta. Kaikki alkaa toistemme kunnioittamisesta.

Työntekijä on palkkansa ja yrittäjä tuloksensa ansainnut. Nyt tontteja jakoon ja rakennuslupien käsittelyaika kahteen viikkoon. Muutkin lupaprosessit kuntoon ja sataman alueen rakentaminen alkuun.

Kun tehdään listoja uudesta jaettavasta, ei tekijöistä ole pulaa. Mikäpä olisi sen mukavampaa. On helppoa keksiä kaikkea kivaa, jos ei tarvitse huolehtia rahoituksesta.

Kun mietimme kakun kasvattamista, ovat rivit harvemmat. Se on hankalaa puuhaa. Joskus joutuu jopa sanomaan, että ei. Se on kuitenkin pakon sanelemaa. Ilmoittaudun halukkaaksi tähän joukkoon.

Työ on siis haastavaa. Ensin on laitettava asiat tärkeysjärjestykseen, jotta kestävä taso saavutetaan. Yksinkertaisesti tarvitsemme lisää tuloja ja vähemmän menoja. Edessä on myös ikäviä päätöksiä, mutta sitten helpottaa.

Näin Mikkeli tervehtyy ja ensi vaalikaudella laskemme veroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Siitä jatkamme kohti valtakunnan keskiarvoa ja jopa sen alle.

Jouko Kervinen

Varatuomari, pankkimies, kuntavaaliehdokas (kok.), Mikkeli