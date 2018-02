Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Mäntyharjun Kisalassa pitäisi saada pysäköityä helpommin Mielestäni Mäntyharjun Kisalan luistelukentän eteen pitäisi saada enemmän pysäköintipaikkoja.

Mielestäni Mäntyharjun Kisalan luistelukentän eteen pitäisi saada enemmän pysäköintipaikkoja. Luistelukentän edessä on pysäköintikielto, jonka mukaan alueella ei saisi pysäköidä. Talviurheilemassa kuitenkin käy paljon ihmisiä, jotka pysäköivät autojaan tien reunaan eli puoliksi tielle.

Vaikka se on kiellettyä, niin se on ymmärrettävää, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Useilla on mukana pieniä lapsia ja paljon urheiluvälineitä kannettavana, jolloin lähelle pysäköiminen on tarpeellista.

Pysäköinti tien reunaan aiheuttaa usein vaaratilanteita, koska autojen ovia availlaan yhtäkkiä, lapsia juoksee autojen takaa ja ajoneuvoja siirrellään holtittomasti moneen suuntaan. Lisäksi autot tukkivat muun liikenteen ja pysäköivät tien risteykseen.

Mielestäni tämä on tärkeä asia korjata mahdollisimman pian. Odotetaanko alueella ensin onnettomuuksia?

Asia on hoidettavissa rakentamalla alueelle lisää pysäköintipaikkoja siten, että ihmiset pääsevät harrastuksiin turvallisesti ja myös autot suojattaisiin mahdollisilta vahingoilta.



Kaisa Isokuortti

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8A