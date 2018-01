Lukijalta: Mikkelin tori tarvitsee ihmisiä — siua, miua ja kaikkia meitä! Torin elävyys on Mikkelin valtteja. Mikkelissä on hyvä tori, jolla viihtyvät niin alueen omat asukkaat, kesäasukkaat, turistit kuin eri tapahtumien tuottajat.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä toteaa, että ”torilla on myös menestyviä yrittäjiä.” (LS 18.1.). Toteamukseen on torilla vakinaisesti toimivien torikauppiaiden helppo yhtyä. Torilla on vakinaisia torikauppiaita vuodenajasta riippuen 2—57 ja kiertäviä markkinakauppiailta kevät- ja syysmarkkinoilla noin sata.

Torin perustehtävä on ollut vuodesta 1744 markkina- ja torikauppa. Arkitori on tapahtuma itsessään ja tarjoaa erilaisia elämyksiä. Erilaiset tapahtumat täydentävät arkitorin välillä niukkaakin tarjontaa ja tuovat ison lisäarvon. Torin elävöittäminen on monien henkilöiden ja yhteisöjen asialistalla jatkuvasti. Torin kehittäminen ei ole yksittäinen projekti, vaan jatkuvaa työtä.



Torikauppiaan työn kehittäminen on samanlaista kuin kenen tahansa yrittäjän elämä. Jotta toriyritys toimii ja tuottaa elannon, täytyy torikauppiaan olla hereillä asiakkaiden toiveista ja yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista.

Torikauppaa koskevat samat liiketoiminnan säännöt kuin muutakin liike-elämää. Mikkelin kaupunki, toripaikkojen vuokraajana, ohjaa ja valvoo torikauppaa torisäännöllä ja -taksalla.



Mikkelin Torikauppiaat ry tuottaa vuosittain yhdessä kaupungin kanssa maalis-, Mikko-, viher- ja sadonkorjuumarkkinat ja kahdeksat kuukausimarkkinat. Torikauppiasyhdistys tuottaa 3—5 toritapahtumaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Vakiintuneet tapahtumat tuovat vilinää ja elämyksiä normaalin torielämän lomaan.

Kuluvanakin vuonna torin tapahtumakalenterista löytyy muun muassa Vaakuna-rallin lähtö ja maali, ToriSport, Kesäkatu.com, Suur-Saimaan ympäriajo, kuusi jättikirppistä, St Michel SummerFest, itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, jouluteltta ja monta muuta vielä vahvistamatonta tapahtumaa, jotka kaikki tekevät Mikkelin torista poikkeuksellisen tapahtumarikkaan.



Torille on kotiutunut myös mainio Muikkukontti, jossa tulevan kesän aikana on luvassa monille torilla asioivalle mieluisaa palvelua. Tori pärjää ilman esiintymislavaa ja kelloa mutta torin henki tarvitsee elääkseen ihmisiä. Ilman siua ja miua torin henki kuolee!



Kaija Ahonen

puheenjohtaja, Mikkelin Torikauppiasyhdistys

Mikkeli