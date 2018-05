Lukijalta: Miksi maakuntavaaleilla on niin kiire?

Kaikissa maakunnissa on toimivat maakuntavaltuustot. Ne valittiin noin vuosi sitten. siten että kokoonpano vastaa kuntavaalien tulosta puolueiden voimasuhteissa.

Nykyisessä maakuntavaltuustossa jokaisella kunnalla on vähintään yksi valtuutettu. Etelä-Savossa kolmella kaupungilla on 45 valtuutettua ja muilla kunnilla 22. Maakuntavaltuustossa on siis 67 jäsentä.