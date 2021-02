Mielipide: Tervetuloa Jukureihin ja Mikkeliin, Olli Jokinen

Olli Jokisen valinta Jukureiden uudeksi päävalmentajaksi aiheuttaa monenlaisia tunteita suuntaan jos toiseen.

Intohimoisena Jukurifanina ajattelen, että valinta ei välttämättä ole huono.

Tiedän, että Olli Jokisella ei ole päävalmentajakokemusta liigatasolla, mutta tärkein asia tässä on se, minkälainen on se valmentajatiimi, mikä rakennetaan Jokisen ympärille ja ovatko he valmiita sitoutumaan ja antamaan tukensa joukkueelle sekä Jokiselle.

Tämä kausi on osoittanut, että joukkueen pelit ovat ailahdelleet liikaa.

Hyvän ja huono pelin ero on liian suuri ja liiat jäähyt ovat olleet joukkueen ongelma. Tämä on vain minun mielipiteeni.

Joukkueen pitäisi myös uudistua pelaajien osalta. Joidenkin vauhti ei vain riitä liigatasolla.

Uusi kiekkokausi tuo Mikkeliin uudet haasteet joukkueelle sekä uudelle päävalmentajalle.

Olli Jokisen toivotan tervetulleeksi Mikkeliin.

Uusia kiekkokuvioita ja kevättä odotellessa.

Aki Laamanen

Nikkilä