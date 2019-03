Lukijalta: Etelä-Savon pelastuslaitoksen johto vähättelee Pieksämäen palomiesten huolta ja jaksamista

Henkilöstön kiivaasta vastustuksesta huolimatta 24 tunnin työvuoro vaihdettiin 12 tunnin työvuoroon noin kolme vuotta sitten. Kerroimme siitä kokemuksiamme, joita pelastusjohtaja Seppo Lokka mielestämme osittain virheellisesti kommentoi.

Koska koemme työantajan vähättelevän huoltamme ja jaksamistamme, haluamme tuoda julki oman näkemyksemme.

Lokka perustelee vuoden 2016 työvuoromuutosta oikeuskäytännön muuttumisella ja varautumisella maakuntauudistukseen.

Muut Suomen 20 pelastuslaitosta eivät ole varautuneet maakuntauudistukseen työaikaa muuttamalla. Vain Etelä-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitokset ovat lähteneet tähän järjettömyyteen.

Lokan mukaan 24 tunnin työvuoroissa henkilöstö ei voi osallistua tarpeeksi kaluston huoltoon ja koulutuksiin. Vanhalla työajalla kaikki työt saatiin tehtyä, emme ymmärrä miten 12 tunnin työvuoro muuttaisi tilannetta.

Koulutukset on aina pidetty huolellisesti ja ajallaan. Uusi työaika on päinvastoin huonontanut mahdollisuuksia pitää harjoituksia, koska työvuorot ovat epäsäännöllisiä ja niissä on sijaisia entistä enemmän.

Lokka väittää, että ennen koulutukset hoidettiin ylitöinä. Näin ei ole koskaan tehty. Nyt esimerkiksi tärkeät savusukellusharjoitukset tekevät valmiiksi sekavasta työvuorolistasta kahta pahemman.

Olemme yrittäneet ehdottaa vaikeaan tilanteeseen ratkaisua, jossa 24 tunnin työvuoro jaettaisiin kolmeksi kahdeksan tunnin päiväksi. Tämä helpottaisi yhteisten harjoitusten järjestämistä, mutta työantaja ei ole siihen suostunut.

Vuoden 2018 alusta 24 tunnin työaika on virkaehtosopimuksen mukainen ja yleisesti pelastusalalla käytössä oleva työaika. Suomen 20 muulla pelastuslaitoksella tehdään 24 tunnin työvuoroa.

Esimerkiksi Helsingissä katsotaan, että työhyvinvoinnin, joustavan työajan suunnittelun ja pelastustoiminnan järjestämisen kannalta 24 tunnin työvuoro on järkevin vaihtoehto.

Lokan mukaan palomiehet toimivat nyt kotihoidon ruuhkien back-upina. Pelastuslaitos on aina käynyt kotihoidon tukena ns. virka-aputehtävien muodossa. Ei sitä varten tarvitse työvuoroa lyhentää.

Työnantaja jyräsi työaikamuutoksen läpi yksipuolisesti työntekijöiden kantaa kuuntelematta. Nyt henkilökunta ei voi hyvin, sairastumisia on paljon ja sijaisia on vaikea saada.

Kukaan ei kuitenkaan kerro millainen hintalappu uusille työvuoroille laitetaan ja paljonko sairauslomien määrä on kasvanut. Tästä toivon mukaan ovat kiinnostuneita myös palkanmaksajamme, veronmaksajat.

Keski-Suomen pelastuslaitos otti Etelä-Savon tavoin käyttöönsä 12 tunnin työvuorot. Keski-Suomessa pelastuslaitoksen kustannusten on kerrottu nousseen noin 300 000 euroa vuodessa. Myös sairauslomat ovat lisääntyneet roimasti. Pelastuslaitoksemme ovat suunnilleen samaa kokoluokkaa.

Emme hyväksy tapaa, jolla pelastusjohtaja vähättelee ongelmiamme julkisuudessa. Haluamme tietää kuinka ja millaisella aikataululla henkilökuntaa voimakkaasti rasittava työaikajärjestely korjataan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomiesten puolesta

luottamusmies

Asko Heimonen