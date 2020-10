Mielipide: Nuorilta leikkaaminen on kestämätöntä

Koronakriisi näkyy huolestuttavalla tavalla myös lasten ja nuorten arjessa.

Monessa perheessä on koronatilanteen keskellä huolta terveydestä ja taloudesta ja monet nuoret kokevat poikkeustilanteen muutenkin ahdistavana.

Tässä tilanteessa tuttu nuorisotyöntekijä tai harrastusporukka on monelle korvaamaton tuki.

Koronakevät on tuonut haasteita myös käytännössä jokaisen kunnan talouteen ja asettaa painetta leikkauksille budjettipäätöksiin tuleville vuosille.

Epidemiatilanne on vaikuttanut useisiin eri toimijoihin, mikä saattaa näkyä myös toiminnan määrässä, kun kasvokkain toteutunut toiminta on siirtynyt etätapaamisiksi ja toimintaa on mietitty täysin uudella tavalla.

Esimerkiksi partiossa lamaantumisen sijaan kehitimme nuorten ideoimana etäpartiotoimintaa täysin uudelle tasolle.

Järjestöt tarvitsevat kuntien tukea kuitenkin jatkossakin! Toiminta-avustusten ja pieniltäkin tuntuvien summien leikkaamisella voi olla suuri vaikutus.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa nuorille suunnattujen palvelujen hinnan nousemista, saatavuuden vaikeutumista sekä nuoria tukevien aikuisten katoamista.

Esimerkiksi partiolippukuntien avustukset mahdollistavat matalan kynnyksen vaikuttavaa harrastustoimintaa edullisesti.

Euron investointi tällaiseen toimintaan tuottaa moninkertaisesti. Harrastukset ovat edullinen ja kustannustehokas tapa vaalia nuorten hyvinvointia sekä sujuvia opiskelu- ja työuria.

Poikkeusolojen keskellä on tärkeää luoda toivoa ja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Koronapandemia aiheuttaa kuntataloudelle vakavia haasteita, mutta niitä haasteita ei voiteta laittamalla maksajiksi nuoria.

Kuntien on uskallettava panostaa nuoriin ja nuorille toimintaa ja tukea tarjoaviin järjestöihin. Nuorille pitää luoda uskoa aidosti kestävään tulevaisuuteen.

Jonni Nykänen

yhteiskuntasuhdevastaava

Järvi-Suomen partiolaiset