Mielipide: Yhteistyöllä uutta elinvoimaa Etelä-Savoon

Vuosi 2020 oli monelta osin mieleen painuva.

Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutukset olivat poikkeusoloineen merkittäviä Suomen ja koko maailman taloudelle ja toiminnoille.

Me kansalaiset saimme paljon ohjeita ja käyttämisrajoitteita, ja kuulemma vanhaan normaaliin ei ole paluuta.

Monien virastojen ja työpaikkojen työntekijät työskentelevät etänä kodeistaan ja vapaa-ajan asunnoiltaan käsin, etätyösuositukset jatkuvat edelleen.

EU ja Suomen valtio ovat joutuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia korjausliikkeitä ja elvytystoimia.

Koronan torjunnassa on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita. Meidän suojaksemme on kehitetty koronarokote, jonka me toivottavasti kaikki saamme kevään aikana.

Rakennerahasto -ohjelmien lisäksi EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet koronavaurioiden torjuntavälineeksi käyttettävän EU:n elvytys- ja palautumisvälinettä RRF(Recovery and Resilience Facility). Elpymisväline on kooltaan 750 miljardia euroa.

Kestävän kasvun ohjelman tarkoitus on edistää nopeavaikutteista elpymistä sekä elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden uudistamista rahoituksella, jota Suomeen on luvassa RRF-välineen kautta 2,3 miljardia euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Elpymiseen kanavoidaan lisärahoitusta myös muiden EU-ohjelmien ja -välineiden kautta.

RFF-välineessä on ohjelmarunko, jossa avataan ohjelmatavoitteita ja kokonaisuuksia, joita maakunnat ja valtioneuvosto ovat yhdessä valmistelleet ja ohjelma valmistunee EU:n hyväksynnällä kevään aikana.

Koronaepidemian aikana Etelä-Savon kunnissa on etätyöskennellyt tuhansia vapaa-ajan asukkaita.

Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä ja monipaikka-asuminen on toimiva ratkaisuksi ja uudeksi normaaliksi.

Kuten pullataikina ja oluen valmistus tarvitsee nousemiseensa ja käymiseensä hiivaa, sitä yhteistyön hiivaa tarvitaan myös maakunnan elinvoiman ja palvelujen kehittämiseen.

Kunhan korona on selätetty, mielestäni meidän tulee järjestää Etelä-Savon oma huippukokous jossa yhdessä valtavirtaistetaan ja virallistetaan nyt käynnissä oleva etätyötyöskentelybuumi, asuminen, miten me yhdessä tuotteistamme muun muassa monipaikka asumisen, maalle muuton ja uudenlaisen työskentelyn ja asumisen.

Koska Etelä-Savossa on saman verran vapaa-ajan asuntoja kuin vakituisia asuntoja, meidän pitää hakea Etelä-Savon maakuntaa valtakunnalliseksi monipaikka-asumisen ja uudenlaisen työn pilottimaakunnaksi.

Uskon, että hyvällä yhteistyöllä saadaan maakunnan ja alueen kuntien kannalta elvytys- ja kehittämistyökaluilla parempi osumatarkkuus ja lopputulos, kun pohditaan asioita laajemmin.

Alan palveluja tuotteistamalla ja säädöksiä järkeistämällä saadaan parempia tuloksia kuin some- tai julistusilotulituksella.

Toivomaani kevään Etelä-Savon huippukokousta odotellessa alueen kunnat kotiläksynä voisivat kaivaa esille rakennusmääräyksensä ja päivittää ne monipaikka-asumisen mahdollistavaksi.

Esko Kilpinen

maakunnan yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu (kesk.)

Pertunmaa