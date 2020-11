Mielipide: Suomi on palkkatasa-arvon takapajula

Suomi haluaa olla tasa-arvon mallimaa. Monissa asioissa se on mallioppilas, mutta palkkatasa-arvossa jäämme vuosi toisensa jälkeen luokalle.

Hallitusohjelmaan on ladattu paljon tasa-arvotavoitteita, mutta niiden saavuttaminen vaatii tekoja.

Samapalkkaisuuteen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö.

Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa. Tässä Suomi on takapajula ja saa tasaisin väliajoin huomautuksia naisten ja miesten palkkojen välisistä eroista.

Suomen työmarkkinoilla on hyvin miesvaltaisia ja hyvin naisvaltaisia aloja. Sosiaali- ja terveysalalla 90 prosenttia on naisia.

Ei tarvita ihmeellistä päättelyä sen ymmärtämiseen, että sote-alan alhainen palkkataso on iso selittävä tekijä Suomen epätasa-arvoiselle palkkaukselle.

Alan vetovoimassa on isoja ongelmia ja korona on pahentanut niitä.

Tehyn teettämän kyselyn mukaan vain 23 prosenttia hoitajista uskoo jaksavansa sote-alan työtehtävissä työuran loppuun asti.

Alan vaihtoa suunnittelee aktiivisesti miltei puolet ja 88 prosenttia on harkinnut sitä. Kyselyyn vastanneista lähes 90 prosenttia on sitä mieltä, että parempi palkka on keskeinen alan vetovoimatekijä.

Toissa keväänä Tehy ja SuPer esittivät konkreettisen keinon palkkatasa-arvon saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Pitää käynnistää tasa-arvo-ohjelma, jonka avulla kurottaisiin vaiheittain umpeen sote-alan palkkamonttu.

Sote-henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja tulee korottaa vuosittain 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen palkkoja kymmenen vuoden ajan. Rahoitus tarvitaan valtiolta.

Vain näin voidaan torjua hoitajapula, joka olisi katastrofi ikääntyvälle Suomelle.

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja

Tehyn