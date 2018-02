Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Me olemme kaikki samalla viivalla Olit sitten nainen, mies tai sukupuolineutraali, kaikki me olemme samalla viivalla.

Olit sitten nainen, mies tai sukupuolineutraali, kaikki me olemme samalla viivalla. On ihmeellistä miettiä, miten esimerkiksi viiden vuoden päästä kaupassa olevat tavarat ovat henkilöille eivätkä miehille tai naisille. Tavaroiden nimien muuttaminen alkaa yleistymään, ja kauppoihin tulee tavaroita sukupuolineutraaleilla nimillä.

Itse arvostan tasa-arvoisuutta, ja on hienoa, että ketään ei luokitella pelkästään naiseksi tai mieheksi. Opettajat koulussa yleistävät: ”pojat menkää tuonne” tai ”tytöt menkää tuonne”. Pian kun sukupuolineutraalisuus yleistyy eikä enää puhuta tytöistä tai pojista, silloin todennäköisesti puhutaan henkilöistä. Yleisesti myös tytöt mielletään hiljaisiksi ja kilteiksi ja pojat äänekkäiksi epäystävällisiksi.

Ammattinimikkeet. Palomies? Eduskunnan puhemies? Voisiko olla palonainen? Mielestäni tässä vaiheessa menee yli. Mielletäänkö mies työntekijäksi ja että nainen jää kotiin. Kyllä nainen saa tehdä töitä niin kuin mieskin, eikä sen vuoksi ammattinimikkeitä tarvitse muuttaa. Sillä se on jo liikaa. Sukupuolineutraalisuus on hyvä ja hieno asia, mutta tarvitseeko kaikkea muuttaa?

Mielestäni sukupuolineutraaleja nimiä voidaan käyttää koulussa, jos opettajat niin tahtovat, mutta itse en lähtisi tähän mukaan. Ammattinimikkeet, äitiyspakkaus, tyttö, poika, mies, nainen ovat kaikki arvokkaita ja hienoja asioita, eikä kaikkea tarvitse muuttaa.



Jenni Pulkka

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B