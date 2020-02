Mielipide: Ristiina keskellä Mikkeliä

Kaupunginjohtaja Timo Halosen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkisen kirjoitus Länsi-Savossa 9.2. herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Heidän mukaansa säästöjä syntyy, kun kahta lukion toimipistettä ei tarvitse ylläpitää. Tästä syntyy kuva, että lukion tilat kokonaisuudessaan oltaisi lakkauttamassa. Sehän ei pidä paikkaansa. Lukion tiloista suurin osa on päivittäin peruskoulun käytössä. Seitsemästä lukion luokasta yläkoulu käyttää neljää. Siekkinen on itse kertonut, että näitä yläkoulun käytössä olevia luokkia ei lakkauteta. Ne jäävät peruskoulun 400 oppilaan käyttöön.

Halonen ja Siekkinen kertovat, että kaupunki osoittaa näihin vapautuviin tiloihin ”muuta toimintaansa”. Kiinteistökustannukset pysyvät siis muuttumattomina. Kertomatta on, mitä tämä muu toiminta on ja mitä sen siirto tai tekeminen tiloihin maksaa.

Matkan varrella lukion tiloihin on kaavailtu kirjastoa sekä nuorisotiloja ja viimeisimpänä heittona sivistysjohtaja esitti esikoulua. Ajatus hämmentää, ottaen huomioon, että yhtenäiskoulun yhteyteen on vasta muutamia vuosia sitten saneerattu tilat nimenomaan eskarille. Ideoita on siis esitetty, mutta yhdellekään niistä ei ole esitetty kustannuksia.

Kirjoituksessa kommentoidaan myös Aluehallintoviraston tarkastuskertomusta, jossa Avi totesi liian suuret ryhmät ja ohjeisti kaupunkia puuttumaan tilanteeseen. Tällainen toimintaohje annetaan asiassa, jonka tarkastaja on havainnut lainsäädännönvastaisen asian. Tämä tarkastuskertomus tuli julki ainoastaan aktiivisten kuntalaisten ansiosta.

Miksi kaupunki ei tuonut tarkastuskertomusta itse tiedoksi ja kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteon oheen? Ironista on, että tarkastus oli tehty ennen kuulemistilaisuuksia, joissa jatkuvasti esitettiin, että ristiinalaiset lukiolaiset mahtuvat hyvin Mikkelin lukion ryhmiin.

Samat ryhmät Avi oli todennut jo nykyisellään liian suuriksi. Joten kun kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että suuriin ryhmäkokoihin voidaan puuttua resurssisuunnittelulla, niin ei asiaa ratkaista, kun Mikkelin lukiossa on jo nyt liikaa opiskelijoita.

Opetushallitus antaa selkeän ohjeistuksen siihen, millaiset sosiaalitilat ja ilmamäärät ovat riittäviä per oppilas. Laskelmiemme mukaan Mikkelin lukion tilat on tarkoitettu 570 henkilölle. Tämäkin edellyttää, että tyttöjä ja poikia olisi yhtä paljon. Mikkelin lukiossa opiskelee noin 700 opiskelijaa. Kaupungin mukaan Ristiinan 70 lukiolaistakin mahtuisi vielä hyvin tilaan.

Halonen ja Siekkinen toivottavat yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen onnea yhteisvalintaan. Toivotus on paikallaan. Kaupungin tiedotus yhteisvalintaan liittyen on ollut hämmentävää ja osittain virheellistä. Ristiinan lukio haluttiin lakkauttaa selvittämättä sen vaikutuksia yhteishakuun.

Asioita on nyt pakon sanelemana ja viime tipassa selvitelty. Lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätösesityksiä on jouduttu korjaamaan ja muuttamaan, kun kuntalaiset ovat kyselleet esimerkiksi opiskelijoiden oikeusturvan perään.

Jostain syystä Ristiina tuntuu olevan Mikkelille edelleen kuin naapurikunta, vaikka sen pitäisi olla tasavertainen osa kaupunkia. Ristiina on iso kaupungin osa ja työllistäjä keskellä Mikkeliä. Voisimme tehdä yhdessä järkeviä päätöksiä yhteisen Mikkelin eteenpäin viemiseksi.

Juha Patrikainen

Minna Urpilainen

Ristiinan lukion puolesta -ryhmä

Mikkeli