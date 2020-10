Mielipide: Maidon tuotannossa kohti parempaa vastuullisuutta

Maito on jälleen keskustelunaiheena. Kotimainen maidontuotanto ansaitsee arvoisensa kohtelun. Kyseessä on kuitenkin tuotannonala, joka pystyy tuottamaan maailman puhtainta, turvallisinta ja ravitsevaa terveysjuomaa, jonka maku on ylitse muiden. Maito on myös herkullisten juustojen, jugurttien, jäätelöiden ja rahkojen valmistusaine.

Suomessa on hyvät vesivarat ja ilmasto-olosuhteemme sopivat hyvin nurmirehun tuotantoon. Meillä on osaavat maidontuottajat, geneettisesti hyvin korkeatasoinen karja ja eläintuotanto tehokasta siten, että kasvihuonekaasupäästöt maitolitraa kohti vähäisimpiä maailmassa. Nurmikasvusto myös sitoo hiiltä maaperään.

Ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu kiihtyi IPCC:n julkaistua raporttinsa, ja sen myötä kotieläintuotannon vaikutus ilmastoon nostettiin keskiöön yksittäisen ihmisen ruokavalintojen kautta.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat 52,8 miljoonaa tonnia (CO2-ekv). Maatalouden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin 6,6 ja maatalouden maankäytöstä ja sen muutoksista (LULUCF) johtuva osuus on 8,1 ja energian käytöstä 0,9 miljoonaa tonnia. Maidontuotanto sisältyy myös näihin lukuihin.

Kotieläintuotannossa tehdään koko ajan hyvää työtä päästöjen minimoimiseksi. Nykyisen tiedon mukaan kotimaisessa tuotannossa maidon hiilijalanjälki on samaa suuruusluokkaa kasvipohjaisten juomien kanssa. Tutkimustieto tarkentaa tulokset aikanaan.

Kaikille maito ei sellaisenaan sovi. Niinpä jalostava teollisuus on osannut kehittää erinomaisia tuotteita eri käyttäjäryhmille. Maidon kaltaisia premiumtuotteita ei markkinoilla ole, on vain erilaisia juomia, joilla ei maidon makua eikä sen ominaisuuksia kyetä jäljittelemään. Omassa sarjassaan erinomaisia kotimaisia kasvipohjaisia juomia on kuitenkin tarjolla niitä haluaville.

Maidon tuotannossa pyritään jatkuvasti kohti parempaa vastuullisuutta. Vastuullisuus koostuu toiminnan kehittämisestä koko maitoketjussa maitotilalta kuluttajan pöytään. Siinä otetaan huomioon niin maidon työllisyysvaikutukset ja eläinten hyvinvointi kuin ympäristövaikutukset ja kuluttajien terveys. Maitotuotteen alkuperän jäljitettävyys on tärkeä osa kokonaisuutta.

Asko Miettinen

MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja