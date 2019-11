Mielipide: Etelä-Savo tarvitsee uudenlaista yhteistyötä

Puumalan kunnanjohtajan Matias Hildenin mielipidekirjoitus (8.9.) käynnisti julkisen keskustelun maakuntarajoista ja laajemminkin maakunnan tulevaisuudesta. Haluamme seuraavassa tuoda keskusteluun näkökohtia, jotka pohjautuvat kokemuksiimme aluekehitykseen liittyvissä tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Tiedämme kaikki, että Etelä-Savon haasteiden ratkaisemiseksi ei ole helppoja tai yksinkertaisia keinoja. Pelkästään hallintorajoja muuttamalla ei kuitenkaan ratkaista maakunnan isoja väestökehityksen ja kuntatalouden ongelmia. Alueen menestystä ei voida myöskään rakentaa yksin EU-hankkeiden tai julkisten investointien varaan. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.

Alueiden menestyminen tiivistyy elinvoiman käsitteeseen. Alueen elinvoima edellyttää ennen kaikkea menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja, mutta myös alueen asukkailla, järjestöillä ja eri yhteisöillä on elinvoiman luomisessa tärkeä rooli. Elinvoimaiselta alueelta löytyy omaehtoista kansalaistoimintaa, niin ruumiin kulttuuria kuin hengen viljelyäkin. Elinvoimaisella seudulla yksilöt, perheet ja yritykset voivat hyvin ja uskovat tulevaisuuteensa. Elinvoimainen seutu on kiinnostava ja vetovoimainen.

Kehittämisen näkökulmasta hallintorajojen merkitys on vähenemässä. Menestyminen edellyttää toimijoilta pikemminkin rajojen ylittämistä. Tarvitaan joustavia verkostoja sekä kumppanuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Digitaalisuus muuttaa vakiintuneita ajatus- ja toimintamalleja myös aluekehittämisessä ja sähköiset kehittämisen alustat ovat myös aluekehittämisen tulevaisuutta.

Yhteiskunta on muuttumassa suuntaan, jossa hallinto, palvelut ja kehittäminen voivat toteutua myös erilaisten maantieteellisten alueiden puitteissa. Kunnat toimivat jo nykyisin hyvin verkottuneesti. Palveluja tuotetaan yhdessä muiden kuntien kanssa ja kehittämisen verkostot rakentuvat moniin suuntiin. Yrityksille verkostoituminen on elintärkeää, eivätkä hallinnolliset rajat ole niille kovin merkityksellisiä.

Aluekehittämisessä tarvitaan erilaisia alueita ja erilaisia verkostoja kehittämishaasteesta riippuen. Asukkaat ja yritykset sitoutuvat alueen kehittämiseen, jos alue koetaan läheiseksi ja siihen on tunneside. Tällainen alue voi olla kylä tai kaupunginosa, mutta myös laajempi kaupunkiseutu. Sopiva kehittämisalue ei aina noudata hallintorajoja.

Etelä-Savossa sote-alueisiin liittyvät ristiriidat ovat kärjistyneet. Vastakkainasettelu on vienyt energiaa koko maakunnan kehittämiseltä. On toivottavaa, että tilanteeseen saadaan ratkaisu, jonka pohjalta kyetään rakentamaan alueentulevaisuutta. Oma kokemuksemme on, että paremmalla yhteistyöllä maakunnassa olevaa osaamista, ideoita ja muita resursseja voidaan valjastaa huomattavasti nykyistä tehokkaammin aluekehityksen tueksi.

Kehittämisessä on pitkälti kyse henkisestä pääomasta, jossa avainsanoja ovat: innostus, luovuus, rohkeus, luottamus ja kumppanuus. Näiden liikkeelle saamisen edellytys on yhteinen rakentava keskustelu, jossa eri toimijat voivat kokea olevansa osallisia Etelä-Savon kehittämisessä ja sen tulevaisuutta koskevissa ratkaisuissa.

Torsti Hyyryläinen

Kari Kangaspunta

Krjoittajat ovat aluekehittämisen asiantuntijoita.