Lukijalta: Nestlé sitoutunut vesivarojen säästeliääseen käyttöön

Riitta Kuismanen kirjoitti tällä palstalla maailman vesivarojen käytöstä ja hallinnasta. Kirjoitukseen oli kuitenkin päätynyt yhtiötämme koskevaa virheellistä tietoa.

Maailman johtavana elintarvikealan yrityksenä Nestlé osallistuu vesivarojen riittävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen globaalisti ja paikallisesti. Yhtiö on aktiivinen toimija useissa veden säästämiseen keskittyvissä projekteissa. Näitä ovat esimerkiksi Alliance for Water Stewardship, YK:n Global Contact CEO Water Mandate ja 2030 Water Resource Group. Tunnustuksena tästä työstä Nestlé on palkittu arvostetulla Stockholm Industry Water Awardilla vuonna 2011.

Noudatamme kaikkialla maailmassa paikallisia lakeja ja säännöksiä — ja omia, lainsäädäntöä tiukempia ohjeistuksiamme, mikäli paikallinen laki ei ole riittävän tiukka. Varmistamme, että vedenkäyttömme on pitkällä aikavälillä kestävällä tasolla.

Erityisesti korostamme, että Nestlé ei tavoittele kansainvälistä eikä paikallista vesimonopolia. Näkemyksemme mukaan vesi on perustavanlaatuinen ihmisoikeus.

Kuismanen viittaa kirjoituksessaan Michiganiin ja vesiongelmiin. Michiganilainen Flintin kaupunki alkoi hankkia juomavetensä Flint-joesta vuonna 2014. Juomaveden laatu huononi, ja kaupungin asukkaat alkoivat kärsiä terveysoireista. Joulukuussa 2015 kaupungin pormestari julisti kaupunkiin hätätilan.

Nestlé ei ole koskaan käyttänyt Flintin kaupungissa tai sen lähellä sijaitsevia vesivaroja. Veden lähteemme Michiganissa on noin 150 kilometrin päässä kaupungista. Toimintamme Michiganissa tekee meistä osan alueen yhteisöä. Jaamme huolen Flintin asukkaiden terveydestä ja turvallisuudesta ja haluamme olla osa ratkaisua.

Nestlé on auttanut Flintin kaupunkia ja sen asukkaita puhtaan juomaveden saamiseksi vuodesta 2015 alkaen, ensin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, myöhemmin itsenäisesti. Toukokuusta 2018 alkaen olemme toimittaneet noin 100 000 pulloa viikossa kolmeen avustuskeskukseen Flintissä. Olemme työskennelleet yhteistyössä osavaltion, kaupungin, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa pystyäksemme auttamaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme luvanneet jatkaa vesilahjoituksiamme elokuun 2019 loppuun asti. Siihen mennessä olemme lahjoittaneet yhteensä yli 6,5 miljoonaa pulloa vettä avustuskeskuksille.

Näkemyksemme mukaan kaikilla tulee olla saatavilla puhdasta vettä juotavaksi ja sanitaatioon. Maailman Terveysjärjestö WHO:n mukaan jokaisella tulisi olla päivittäin saatavilla 50—100 litraa puhdasta ja turvallista vettä. Me Nestléllä tuemme tätä näkemystä täysin.

Suomen Nestlé on vahvasti Suomessa toimiva elintarvikealan yritys. Meillä on noin 300 työntekijää ja kaksi suomalaista tehdasta: lastenruokatehdas Turussa sekä liemi- ja kastiketehdas Juuassa. Käytämme paikallisia raaka-aineita aina kuin mahdollista. Meillä on vahvat yritysvastuusitoumukset niin maailmalla kuin Suomessakin.

Robert Auselius

toimitusjohtaja

Suomen Nestlé